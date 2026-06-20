「リュック感覚で使えるって斬新！」持ち運びが楽になる100均新作グッズ

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた新作『ランドリーバッグ（2WAYタイプ）』。リュックのように抱えたり背負ったりして持ち運べる、2WAYタイプの便利なランドリーバッグです。洗濯物がたっぷり入るうえ、広口で出し入れも楽々！そのまま洗濯機に入れて洗えるので、家事が楽になりますよ。

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商品情報

商品名：ランドリーバッグ（2WAYタイプ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：縦37cm×横20cm×高さ40cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480827667

ダイソーに背負えるランドリーバッグが登場！

今回は、ダイソーで見つけた『ランドリーバッグ（2WAYタイプ）』という商品をご紹介します。

2WAYタイプというのに惹かれ、「普通のランドリーバッグと何が違うのだろう」と思い、試しに購入してみました。ちなみに新作アイテムです。

素材はふかふかとしていて厚みがあり、ややクッション性があるタイプです。

実はこのランドリーバッグ、ショルダーベルトが付いており、リュックのように使えるのが特徴！

コインランドリーに行く際に衣類を詰めてバッグを肩に掛けると、なかなか重くて大変ですよね…。ですが、これなら抱えたり、背負ったりできるので非常に持ち運びがしやすいです。

使い心地や気になる点は？

ファスナーを開けた際に、上部がガバッと大きく開くのもありがたいポイント。洗濯物を出し入れしやすく、家事のストレスを減らせます。

サイズは約縦37cm×横20cm×高さ40cmで、大容量なのもGOOD。実際にブランケットを入れてみましたが、まだまだ余裕がありたっぷり入ります。

メッシュなのでやや透ける感じもありますが、外側から丸見えにはならないので使いやすいです。

中身を入れても何が入っているか詳細に分からないので、このまま持ち歩いても安心です。心配な方は、下着類は中が見えない袋などに入れたほうが無難だと思います。

実際に肩に掛けて抱えてみましたが、持ち歩くときの負担感が非常に少ないのがいいなと感じました。

ただ、肩紐の付け根部分の耐久性にやや不安があります。しっかりと縫い付けられてはいるものの、肩に掛けた際にメッシュ素材が若干伸びている感じがあり、あまり重いものを入れた状態だと千切れてしまいそうです。

とはいえ、洗濯ネットとしてこのまま洗濯機で洗うこともできるのはとても便利！乾燥機は不可となっていますが、ドラム式洗濯機OKなのも助かります。

今回は、ダイソーの『ランドリーバッグ（2WAYタイプ）』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。