【衝撃の結果】楽天モバイルのキャンペーンを5回線申し込んだ結果…ポイントがもらえませんでした【三木谷・紹介・従業員紹介・モバイルWi-Fiルーター1円キャンペーンなど】

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「【衝撃の結果】楽天モバイルのキャンペーンを5回線申し込んだ結果…ポイントがもらえませんでした【三木谷・紹介・従業員紹介・モバイルWi-Fiルーター1円キャンペーンなど】」と題した動画を公開した。動画では、楽天モバイルの様々なキャンペーンを利用して5回線を契約した結果、1回線だけポイントが付与されなかったという意外な事実とその原因を解説している。



IT系現役会社員であるネコさやは、三木谷キャンペーン、従業員紹介キャンペーン、紹介キャンペーン、モバイルWi-Fiルーター1円キャンペーンなどを駆使して、合計5回線を契約した。しかし後日、ポイントの付与状況を確認すると、従業員紹介キャンペーンから申し込んだ1回線分のみ、ポイントが全く付与されていなかったという。



その原因についてネコさやは、サポートに問い合わせても具体的な理由は開示されなかったとしつつ、「おそらくエントリーの有効期限が切れていたことが原因」だと推測する。従業員紹介キャンペーンは、専用リンクからのログインによるエントリーが必要であり、その有効期限はログインした日の翌々月末日までと定められている。過去に事前エントリーを済ませていたため、気づかないうちに期限切れの状態で申し込んでしまった可能性が高いという。



さらに動画では、複数のキャンペーンリンクを踏んでしまった際の「優先順位」という落とし穴についても言及している。「三木谷」「従業員紹介」「紹介」の3つのキャンペーンは併用できないため、条件を満たしていても意図しないキャンペーンが優先して適用され、本来もらえるはずの特典を受け取れないケースがある。



最後にネコさやは、これから申し込む人に向けたおすすめとして、楽天カード保有者かつ初めての申し込みで20,000ポイントが付与される「マジ得フェスティバル」を紹介した。楽天モバイルのキャンペーンは条件や優先順位が複雑であるため、申し込み前に適用条件と期限をしっかりと確認することが、特典を確実に取りこぼさないための最大のポイントである。