『映画ちいかわ』カフェのメニューにSNS震える 「鬼畜すぎ」「人の心とかないんか」「極悪」
『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコラボレーションカフェが、東京・渋谷、大阪・心斎橋、愛知・名古屋にあるPARCOの「THE GUEST CAFE BY PARCO」各店で期間限定で開催されることが発表。公開されたメニューの1つが、「人の心とかないんか」「極悪」とSNSで話題になっている。
【写真】ところどころ闇が深い 『映画ちいかわ』コラボカフェのメニュー一覧
■味変もできる気遣い感じるメニュー
今回開催が決まったの「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE」は、映画原作（島編）のストーリーを基にメニューを展開するコラボカフェ。
作中に登場する食事をイメージしたフードや、名シーンを再現したデザート・ドリンクなど、世界観に深く浸ることができるメニューを、フード3品、デザート4品、ドリンク6品（内テイクアウト対応3品）、サイド2品、テイクアウト１品、の計16品とフルラインナップで用意する。
その中で注目が集まっているのが「いっしょに食べよう！人魚の煮つけ」。“あのシーン”を再現したメニューだそうで、箸を持った島民がうれしそうに手を上げている大判POPの下に、おいしそうな煮付けが写し出されている。
煮付けに添えられたうろこ風の一味入りのゼリーは、なんと味変に使えるそうで、飽きずに完食できる工夫が施されている。
おいしそうなメニューだが、SNSでは「鬼畜すぎ」「人の心とかないんか」「極悪」「ぎゃぁぁぁぁぁぁぁ」「狂気を感じる」と震える人が続出。その真相とは一体…？ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の7月24日（金）の公開が楽しみだ。
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE」は、7月10日（金）から9月14日（月）まで渋谷PARCO店で、7月24日（金）から9月28日（月）まで心斎橋PARCO店で開催。名古屋PARCO店の開催概要およびホームページの詳細は、追って発表される。カフェは事前予約優先、テイクアウトは予約不要。併設するグッズショップはカフェ利用の有無にかかわらず、誰でも利用できる。
【写真】ところどころ闇が深い 『映画ちいかわ』コラボカフェのメニュー一覧
■味変もできる気遣い感じるメニュー
今回開催が決まったの「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE」は、映画原作（島編）のストーリーを基にメニューを展開するコラボカフェ。
その中で注目が集まっているのが「いっしょに食べよう！人魚の煮つけ」。“あのシーン”を再現したメニューだそうで、箸を持った島民がうれしそうに手を上げている大判POPの下に、おいしそうな煮付けが写し出されている。
煮付けに添えられたうろこ風の一味入りのゼリーは、なんと味変に使えるそうで、飽きずに完食できる工夫が施されている。
おいしそうなメニューだが、SNSでは「鬼畜すぎ」「人の心とかないんか」「極悪」「ぎゃぁぁぁぁぁぁぁ」「狂気を感じる」と震える人が続出。その真相とは一体…？ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の7月24日（金）の公開が楽しみだ。
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE」は、7月10日（金）から9月14日（月）まで渋谷PARCO店で、7月24日（金）から9月28日（月）まで心斎橋PARCO店で開催。名古屋PARCO店の開催概要およびホームページの詳細は、追って発表される。カフェは事前予約優先、テイクアウトは予約不要。併設するグッズショップはカフェ利用の有無にかかわらず、誰でも利用できる。