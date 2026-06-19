物価高対策として、長野県松本市が市民に配布した電子クーポン。

紙のクーポンへの変更依頼を含めた問い合わせが、のべ4万件も寄せられたことがわかりました。中には、電子クーポン取得の手続きに困惑の声もあったということです。



松本市 臥雲義尚 市長

「一番の反省点は、デジタル化と言いながら、デジタル化の洗練度がまだまだ足りないということ」





松本市が、物価高対策として市民に配布した1人あたり6000円の「生活応援クーポン」。今年3月に利用が始まり、電子クーポンを取得、または、電話で連絡をして紙に変更するものです。このクーポンを巡り、松本市には、紙への変更依頼を含めた市民からの問い合わせが、のべ4万件寄せられました。中には電子クーポンをめぐり、「生年月日の入力がしづらい」、「全て紙のクーポンにしてほしい」などの 意見や苦情もあったということです。市民（70代）「今回のこれ（クーポン）は不便で。まだまだ高齢者が多いので、高齢者が使いやすいことまで、気を遣ってもらえれば」市民（50代）「両親が高齢なので、わからないから全部やってと言われて、家族分やった。電子だと1円単位で全部使い切れるが、（紙のクーポン）だと無理だという話だったので、それは不公平だなと思った」市民（60代）「用紙（紙クーポン）で送ってもらえばやりやすいが、ただその分のコストもかかりますし、こういうものに慣れていけばいいのかなと」市は今後、デジタル化に慣れていない市民へのアプローチを改善していきたいとしています。臥雲義尚 市長「デジタル技術の一番の利点は、簡単に、手数とか作業を省略できるというところなので。この部分を、仕組みづくりの時に、最優先の課題なんだという意識を持つ必要があると認識した」