シンボルの黄色いバスで名所を巡る観光バスツアーを企画・運行している「はとバス」から、東京駅発着のツアー「リラックマ × はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」が期間限定でスタート！

グッズやデザートなど参加者限定の特典が盛りだくさんな、「リラックマ」たちのラッピングバスで巡る夏休み限定コースです☆

はとバス サンエックス「リラックマ×はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」

料金：大人16,500円（税込）／こども11,550円（税込）※4歳以上12歳未満

運行日：2026年7月18日（土）〜8月23日（日）の土・日・祝／8月10日（月）・14日（金）（運休日：8月1日（土））

行程：

東京駅丸の内南口《11:20発》＝＜車窓＞千代田区をごゆるりドライブ（桜田門〜国会議事堂〜半蔵門〜千鳥ヶ淵〜靖國神社）＝サンシャインシティプリンスホテル「カフェ＆ダイニングChef’s Palette」（季節のスイーツブッフェ：ツアー限定リラックマオリジナルデザート付）・サンシャインシティ（ショッピング、サンシャインシティにはリラックマストアもあります！）＝＜車窓＞東京タワー＝マクセルアクアパーク品川（ドルフィンパフォーマンスの観覧席確保/旅の思い出にグループ毎に写真を撮ろう♪ツアー限定オリジナルミニフォトプレゼント）＝東京駅丸の内南口《17:30着予定》

※「桜田門〜国会議事堂〜半蔵門〜千鳥ヶ淵〜靖國神社」「東京タワー」は車窓観光です

予約サイト：https://www.hatobus.co.jp/course/2026/summer/A7490?c_id=RB

2023年から実施され、毎回好評を博している「リラックマ×はとバスコラボ企画」

今回は「リラックマ×はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」が運行されます☆

今回実施されるツアーでは、「リラックマラッピングバス」に乗車し、都内を“ごゆるりドライブ”しながら観光。

また、参加者特典として、本ツアー限定のアクリルスタンドや夏にぴったりのうちわのお土産付きです！

アクリルスタンドは組み替えると持ち手に変身します。

はとバスに乗った「リラックマ」「コリラックマ」「チャイロイコグマ」「キイロイトリ」がキュートです☆

さらに、サンシャインシティプリンスホテル「カフェ＆ダイニングChef’s Palette」での昼食時にはオリジナルデザートが楽しめます。

また、ドルフィンパフォーマンスも観覧できる「マクセルアクアパーク品川」では、グループ毎のオリジナルミニフォトが付いてきます。

「リラックマ」と一緒に、夏のひとときをごゆるりと過ごしながら、素敵な思い出を作れるツアーです☆

夏休みの東京観光にぴったりの、「リラックマ」と巡るはとバスツアー。

「リラックマ × はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」は、2026年7月18日より期間限定で運行されます。

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