はじめしゃちょー、娘が救急搬送 けいれんしている姿を涙ながらに公開
YouTuber はじめしゃちょー（33）が14日、YouTubeチャンネルを更新。1月1日に誕生を報告していた娘が高熱を出し、けいれんしている様子の動画を公開し、話題になっている。
けいれんしている姿を涙ながらに公開
この日、「娘が救急車で緊急搬送されました。」というタイトルの動画を投稿。ゴールデンウィーク中に娘が熱を出し、座薬を入れて一時落ち着いたものの、夜中に様子がおかしいと感じたという。「体温測ったら、熱が下がるといわれているお薬入れて41度の熱が出ていまして。見たことないぐらいグッタリしてて、唇がもう色が無くなるんですよ。いわゆる、チアノーゼってヤツですね」と、当時の様子を語り、けいれんしている娘の動画を公開。その後、救急搬送されたと明かした。
はじめしゃちょーは「病院で症状を説明するためにも、動画は撮影した方がいい」とも伝えている。
この投稿に、「影響力ある人からこういう発信してくれるのは今後のために助かります」「一緒に泣いてしまったよ」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）