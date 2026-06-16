サッカー北中米Ｗ杯は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＨ組とＧ組の４試合が行われ、全試合がドローに終わる珍事が起きた。

Ｈ組は優勝候補の“無敵艦隊”スペインが登場。初出場のカボベルデが相手だったため、勝利が予想されていたがまさかのスコアレスドローに終わると、Ｈ組のもう１試合はサウジアラビアがウルグアイと１ー１で引き分け。Ｇ組ではベルギーとエジプトが１―１のドローで、イラン―ニュージーランドは２―２に終わった。

この日行われた４試合はすべてドローという結果で両組の全チームが勝ち点１で並んだが、得点数などの関係でＨ組はスペインが３位、Ｇ組はニュージーランドが首位でベルギーが３位になるなどいきなり大混戦の様相を呈している。

全４試合がドローという結果にネットも反応。Ｘには「今日はまさかの全試合ドロー」「全試合衝撃のドロー決着 面白くなってきた」「全試合ドローやばいだろ…こんなことあるんやな」「スペインにドローとしたカーボベルデが凄い！」などの声があがっていた。