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地域経営専門家・横山アンディが「なぜスタバは日本で成功し続けるのか【専門家が解説】知っておきたいドミナント戦略」を公開した。動画では、アメリカ・シアトル発祥のスターバックスが、北米以外の初の海外進出先である日本でいかにして成功を収めたのか、その緻密な戦略について解説している。



横山氏はまず、スターバックスを「カフェ・マーケティングの王者」と表現。不動産の市場調査という自身の開発業の視点から見ても、店舗展開の難易度が非常に高い仕事であると指摘する。そのうえで、日本のスターバックスにおける「サードプレイス」の再定義について言及した。多くの外食チェーンがフランチャイズ展開を行う中、日本のスターバックスは初期から「直営方式」を軸に展開している。接客クオリティや店舗デザインを細部までコントロールすることで、ブランドの「高級感」と「安心感」の維持に成功したという。



続いて、出店戦略の核となる「ドミナント戦略」を解説した。銀座や新宿といった特定のエリアに集中して出店することで、消費者が何度も緑のロゴを目にする機会を創出。「コーヒーを飲む＝スタバに行く」という回路が脳内に自然と形成される仕組みを説明した。さらに、病院や大学、サービスエリアなど、移動の合間の「隙間時間」を狙った意外な場所への進出も、ブランドの信頼感向上につながっていると語る。



また、一般的なチェーン店がコスト削減のために画一的な内装にするのに対し、日本のスターバックスは真逆のアプローチをとっている点にも触れた。公園や歴史的建造物の周辺に出店する際は、外部の景色を店内の「装飾」として機能させるなど、土地の風景と一体化する「環境への配慮と調和」という日本的な美意識を体現していると分析する。



動画の結びで横山氏は、スターバックスの戦略は単なる店舗拡大ではなく、特定のエリアにおける「生活の風景の一部（インフラ）」になるための、高度に計算された点と面の戦略であると結論付けた。日本文化や美意識を深く理解し、ブランドを再構築し続ける姿勢こそが、長きにわたり成功し続けている最大の理由であると説いている。