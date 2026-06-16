オールスター選出なら6年連続

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が、オールスターゲームのファン投票の中間結果で両リーグでトップに立った。MLB公式Xが15日（日本時間16日）に伝えた。米国のファンも当然のことと捉えた。

MLB公式Xは日本時間の午前3時50分、大谷の写真を添え、「ショウヘイ・オオタニがオールスター投票で110万票以上を獲得し、全選手の中でトップの得票数を記録！ 6月25日時点で各リーグ最多得票を獲得した選手は、自動的にオールスター出場権を獲得する」とつづった。今年のオールスターは7月14日（同15日）に行われる。

このファン投票は先発野手を対象にした1次投票で、25日（同26日）まで。ポジションごとに上位選手が2次投票に移行するが、各リーグの全ポジションでの1次投票最多得票選手は、その時点で先発出場が決定する。大谷は選出されれば6年連続となり、米ファンも、もはや当然と捉えている。

「全く驚きはない」

「彼がこのリーグを運営しているからな」

「彼は日本人から100％の票を得ている」

「彼が最高の選手だからね。心の奥底では、アンチでさえもそれを理解している」

「野球界の顔だ。値するよ」

大谷は今季、開幕から投打二刀流でフル回転。投手としても11試合先発で6勝2敗、防御率1.06と驚異の成績を残している。オールスターの投手の選出は、選手間投票とコミッショナー事務局の選考。投打同時選出にも期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）