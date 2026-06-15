6月14日、タレントの重盛さと美が15日までに自身のインスタグラムを更新。そこでの近影が話題となっている。

「重森さんはこの日、《Forever Young》と綴り、白いトップスにジーンズ姿で親友でタレントの礒部希帆（いそべきほ）さんとのツーショットなど複数の写真を投稿しました。視聴者がとくに気になったのは、片手をあげたりする際に白いトップスとジーンズの間から美ヘソがチラリとのぞくカット。同写真は大反響を呼んでいます」（スポーツ紙記者）

Instagramのコメント欄には、

《おヘソ拡大して見てしまった》

《めちゃイケの時のが若いのに今のが可愛いとか意味わからん》

など称賛する声が相次いでいる。重盛が芸能界デビューしたのは2006年のこと。2010年には、オーディションを経てトーク番組『めちゃ×2イケてるッ!』（フジテレビ系）のレギュラーに抜擢され、一躍注目を集めた。

「同番組で人気を博した重盛さんは、2016年にはユニット『LLS』（エルエルエス）を結成し、シングル『LOVE GAME』で音楽活動をスタートさせ、2020年にはYouTubeで公開した『重盛さと美 feat. 友達 TOKYO DRIFT FREESTYLE』が1970万回再生を突破。自作のラップ動画が話題を呼び、アーティストとしても脚光を浴びました。2024年10月には、ランジェリー姿などセクシーなショットも収められている写真集『ANGEL』を13年ぶりに自費出版しましたね。

年を重ねるごとにますます垢抜けて、美しさを増しているのが重盛さんの特徴ですね。デビュー当時は男性ファンが多かった印象ですが、現在では“女性の憧れ”という立ち位置になっています。自分がどう見られているかを意識してセルフプロデュースする能力が高いのでしょう」（芸能記者）

彼女の無双状態はまだまだ続きそうだ。