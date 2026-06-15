XREALは6月15日、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（以下ROG）」とコラボしたゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」の予約販売を開始しました。240Hzのリフレッシュレートと0.01msの応答速度を実現し、滑らかで遅延の少ないゲームプレイを可能にするのが特徴。PCやゲーム機を接続できるコントローラードックを同梱します。

広視野角で美しい大画面を表示するゲーミングARグラス

ソニー製Micro OLEDを搭載し、片眼あたり1920×1080ピクセルの高精細な表示に最大240Hzのリフレッシュレートと0.01msの応答速度を実現したARグラス。視野角は最上位モデル「XREAL One Pro」と同じ57°と広く、10m先に428インチ相当、14m先に171インチ相当の仮想スクリーンを表示できます。最大輝度は700nits。

HDRに対応し、106％ sRGBの広色域を実現。深みのある黒と鮮やかな映像を再生できます。ASUSのゲーミングディスプレイ技術を活用し、クロスヘアやFPSカウンターなどを表示するASUS独自のゲーム支援機能「GamePlus」、レーシングモードやMOBAモードなど8種類のプリセット表示モードとユーザーが定義する1モードを選択できる「GameVisual」を搭載します。

ゲーミングデバイスらしい演出として、テンプル側面が発光するギミックを搭載。テンプルに搭載するボタンで目の前の画面にOSDメニューを表示して、ライティングを設定したり非表示にすることもできます。

XREALの最新技術を搭載

自社開発の空間コンピューティングチップ「XREAL X1」を搭載し、グラス単体で空間上に画面を固定する3DoF（Degree of Freedom、自由度）の空間ディスプレイを実現します。別売りのカメラモジュール「XREAL Eye」を装着することにより、前後方向にも画面を固定する6DoFに対応する他、写真と動画の撮影機能を追加することができます。

レンズは3段階のエレクトロクロミック調光に対応し、視線を外すと透過度を上げて手元や周囲を確認できる自動透過機能を搭載します。

Boseチューニングによる高音質なサウンド機能を搭載し、高い没入感と臨場感を実現します。

コントローラードックを同梱

グラス本体はUSB-Cケーブル1本でDP Alt（DisplayPort Alternate Mode）対応のスマートフォンや携帯ゲーミングPC「ROG Xbox Ally」に接続可能で、PCやゲーム機への接続に使えるコントロールドック「ROG Control Dock」を同梱します。ドック本体に電源を供給するUSB-Cポートと映像入力用のHDMI2.0ポート2基、DisplayPort1基を搭載。

ドック本体の操作パネルからグラスに接続するソースを切り替えたり、グラスの設定を操作することができます。

価格は14万1550円から

XREAL公式ショップとASUS公式オンラインストアでの販売価格は、1年保証付きで14万1550円（税込）。ASUS ROG販売代理店では2年保証付きで16万360円（税込）で販売します。

6月15日から7月13日23時59分まで予約販売を実施中。先着300名に、XREAL Eyeとワイヤレスマウス「ROG Keris II Ace」、CAGUU AXISUチェアが10％OFFの予約特典を提供します。