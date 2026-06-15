「俺ってそんなに悪いかな」江別市大学生暴行死事件の被告発言に怒りの声「求刑20年はおかしい」
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懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「なのに求刑20年とは納得いかないと世間の声」を公開した。江別市で発生した大学生暴行死事件の裁判において、強盗致死罪などに問われている当時18歳の男への「懲役20年」という求刑に対し、強い疑問と怒りを語っている。
動画で懲役太郎氏は、2024年10月に発生した事件の凄惨な実態に言及。被害者の長谷知哉さんが約2時間にわたる暴行を受け、キャッシュカードの暗証番号を奪われたのち、全裸で放置され死亡した経緯を振り返った。主犯格とされる女には無期懲役が求刑された一方で、共犯である当時18歳の男に対して懲役20年が求刑されたことについて、「強盗致死という要件を十分満たしている」と指摘し、刑の軽さを非難した。
さらに懲役太郎氏は、金銭目的であれば暗証番号を聞き出した時点で暴行は終わるはずだと推測し、その後の執拗な暴行は「いたぶっている」と残忍性を糾弾。救急車を呼べば助かる可能性があったにもかかわらず放置した点についても重い責任があると語った。また、男が逮捕直後に「俺ってそんなに悪いかなと思ってました」と発言していたことに触れ、理解しがたい自己認識に強い憤りを見せた。
最後に懲役太郎氏は、被害者の姉が語った「命が尽きるその日まで戦う」という言葉を最も重く受け止めるべきだと強調。判決がどのように下されるにせよ、遺族の悲しみは決して消えることはないとし、命の重さと事件の凄惨さにどう向き合うべきかを強く問いかけて動画を締めくくった。
動画で懲役太郎氏は、2024年10月に発生した事件の凄惨な実態に言及。被害者の長谷知哉さんが約2時間にわたる暴行を受け、キャッシュカードの暗証番号を奪われたのち、全裸で放置され死亡した経緯を振り返った。主犯格とされる女には無期懲役が求刑された一方で、共犯である当時18歳の男に対して懲役20年が求刑されたことについて、「強盗致死という要件を十分満たしている」と指摘し、刑の軽さを非難した。
さらに懲役太郎氏は、金銭目的であれば暗証番号を聞き出した時点で暴行は終わるはずだと推測し、その後の執拗な暴行は「いたぶっている」と残忍性を糾弾。救急車を呼べば助かる可能性があったにもかかわらず放置した点についても重い責任があると語った。また、男が逮捕直後に「俺ってそんなに悪いかなと思ってました」と発言していたことに触れ、理解しがたい自己認識に強い憤りを見せた。
最後に懲役太郎氏は、被害者の姉が語った「命が尽きるその日まで戦う」という言葉を最も重く受け止めるべきだと強調。判決がどのように下されるにせよ、遺族の悲しみは決して消えることはないとし、命の重さと事件の凄惨さにどう向き合うべきかを強く問いかけて動画を締めくくった。
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