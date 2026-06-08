星野リゾート「界」の深部体温を整える「クールダウン浴」で心身をリセット！観測史上最高を更新する猛暑対策に
星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド「界」では、"夏こそ温泉"という新常識として「クールダウン浴」を2026年6月1日から8月31日(月)までの期間限定で展開中だ。
【画像】入浴で整った体を、内側からさらにクールダウンさせるドリンクも
2025年夏の平均気温は観測史上最高を更新し、全国の熱中症搬送者数も過去最多を記録(※1)するなど、気候変動による酷暑は、睡眠不足や自律神経の乱れなど健康を脅かす深刻な社会課題となっている。そこで「界」では、温泉療法専門医の監修のもと、クールダウン浴という温泉入浴の新たな楽しみ方を提案。湯涼みを楽しめる空間やクールダウン浴後にぴったりのドリンクを用意し、温泉旅館での滞在を通して、夏の暑さを乗り切る新しい温泉体験ができる。
(※1)令和7年(5月〜9月)の熱中症による救急搬送状況
■温泉療法専門医監修のクールダウン浴とは
「クールダウン浴」は、温泉療法専門医の知見に基づいた新しい夏の湯治体験。体温に近い35度〜36度の「不感温度」と呼ばれるお湯に10〜20分浸かることで(※2)、体に余計な負担をかけずに、深部体温を穏やかに下げることができる入浴法。湯上がりの発汗が抑えられ、快適な状態を長く保つ効果が期待できる。さらに、夏の屋外の暑さと冷房が効いた室内の温度差によって乱れがちな自律神経のバランスを整える働きもある。期間中は、界の湯守りが入浴方法を案内するので安心だ。
(※2)各施設の泉質により入浴時間が異なる
■監修者プロフィール
温泉療法専門医・早坂信哉さん
25年にわたり7万人以上の入浴を医学的に調査し、お風呂・温泉・サウナと健康の関係を研究している医師。1993年自治医科大学医学部卒業、2002年自治医科大学大学院医学研究科修了ののち、浜松医科大学准教授、大東文化大学教授などを経て、現在、東京都市大学人間科学部教授。一般財団法人日本健康開発財団温泉医科学研究所所長。博士(医学)、温泉療法専門医。著作に「名医がやっている正しいサウナの入り方」「医師が教える温泉の教科書」などがある。
■クールダウン後の体に染みわたる湯上がりドリンクも！
入浴で整えた体を、内側からさらにクールダウンさせるドリンクが用意されている。
湯上がりビール(900円)
温泉の湯上がりに特化するために、アルコールを抑えて開発された界オリジナルの湯上がりビール。爽快なのどこしが夏の火照った体に染みわたり、心身に涼やかな活力を与える。
冷やし甘酒(600円)
「飲む点滴」と呼ばれ、湯上がりの水分と栄養の補給にぴったり。甘酒が冷やして用意されるので、水分と栄養を補給しながら体を内側からクールダウンできる。アルコールが苦手な人でも楽しめる。
■入浴後の湯涼みでさらに涼を感じる
温泉の余韻と湯涼みを楽しめるよう風鈴やうちわなどを設置した、涼やかな風情あふれる湯涼み処がこの時期限定で登場する。地域ごとに特色のある風鈴の「チリン」という音色は、耳に届くことで涼が感じられ、心身が穏やかに鎮まる。また、うちわをあおいで涼む体験は、風情ある日本の伝統的な夏の過ごし方だ。
■クールダウン浴
期間：2026年6月1日〜8月31日(月)
備考：当日の気温が低く、クールダウン浴に適さない場合、通常時の湯温で提供
※「界 阿蘇」「界 箱根」では、湯上がりビールと冷やし甘酒の提供のみを実施
※「界 草津」「界 宮島」「界 松本」では実施なし
猛暑対策は外部からのクーリングだけでなく、体の内側から整える温泉療法も選択肢となる。界でのクールダウン浴を通じて、夏の健康と快適さを手に入れよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【画像】入浴で整った体を、内側からさらにクールダウンさせるドリンクも
2025年夏の平均気温は観測史上最高を更新し、全国の熱中症搬送者数も過去最多を記録(※1)するなど、気候変動による酷暑は、睡眠不足や自律神経の乱れなど健康を脅かす深刻な社会課題となっている。そこで「界」では、温泉療法専門医の監修のもと、クールダウン浴という温泉入浴の新たな楽しみ方を提案。湯涼みを楽しめる空間やクールダウン浴後にぴったりのドリンクを用意し、温泉旅館での滞在を通して、夏の暑さを乗り切る新しい温泉体験ができる。
■温泉療法専門医監修のクールダウン浴とは
「クールダウン浴」は、温泉療法専門医の知見に基づいた新しい夏の湯治体験。体温に近い35度〜36度の「不感温度」と呼ばれるお湯に10〜20分浸かることで(※2)、体に余計な負担をかけずに、深部体温を穏やかに下げることができる入浴法。湯上がりの発汗が抑えられ、快適な状態を長く保つ効果が期待できる。さらに、夏の屋外の暑さと冷房が効いた室内の温度差によって乱れがちな自律神経のバランスを整える働きもある。期間中は、界の湯守りが入浴方法を案内するので安心だ。
(※2)各施設の泉質により入浴時間が異なる
■監修者プロフィール
温泉療法専門医・早坂信哉さん
25年にわたり7万人以上の入浴を医学的に調査し、お風呂・温泉・サウナと健康の関係を研究している医師。1993年自治医科大学医学部卒業、2002年自治医科大学大学院医学研究科修了ののち、浜松医科大学准教授、大東文化大学教授などを経て、現在、東京都市大学人間科学部教授。一般財団法人日本健康開発財団温泉医科学研究所所長。博士(医学)、温泉療法専門医。著作に「名医がやっている正しいサウナの入り方」「医師が教える温泉の教科書」などがある。
■クールダウン後の体に染みわたる湯上がりドリンクも！
入浴で整えた体を、内側からさらにクールダウンさせるドリンクが用意されている。
湯上がりビール(900円)
温泉の湯上がりに特化するために、アルコールを抑えて開発された界オリジナルの湯上がりビール。爽快なのどこしが夏の火照った体に染みわたり、心身に涼やかな活力を与える。
冷やし甘酒(600円)
「飲む点滴」と呼ばれ、湯上がりの水分と栄養の補給にぴったり。甘酒が冷やして用意されるので、水分と栄養を補給しながら体を内側からクールダウンできる。アルコールが苦手な人でも楽しめる。
■入浴後の湯涼みでさらに涼を感じる
温泉の余韻と湯涼みを楽しめるよう風鈴やうちわなどを設置した、涼やかな風情あふれる湯涼み処がこの時期限定で登場する。地域ごとに特色のある風鈴の「チリン」という音色は、耳に届くことで涼が感じられ、心身が穏やかに鎮まる。また、うちわをあおいで涼む体験は、風情ある日本の伝統的な夏の過ごし方だ。
■クールダウン浴
期間：2026年6月1日〜8月31日(月)
備考：当日の気温が低く、クールダウン浴に適さない場合、通常時の湯温で提供
※「界 阿蘇」「界 箱根」では、湯上がりビールと冷やし甘酒の提供のみを実施
※「界 草津」「界 宮島」「界 松本」では実施なし
猛暑対策は外部からのクーリングだけでなく、体の内側から整える温泉療法も選択肢となる。界でのクールダウン浴を通じて、夏の健康と快適さを手に入れよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。