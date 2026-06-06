SUPER EIGHT横山裕（45）が6日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）にVTR出演。SUPER EIGHTの今後について言及した。

番組では、横山が親友の落語家月亭八光（49）とロケを行った。嵐の活動終了の話題になると、SUPER EIGHTのメンバーでも、今後について話し合ったことを明かした。

「『今後どうする？』みたいな話になったんですよ。グループ全員が、『どれだけ続けられるか、俺ら、やろうや』みたいなベクトルで…」と、続けられる限りグループの活動を継続することで意見が一致したという。

横山自身は「他のメンバーが辞めるって言ったら、僕も辞めるって伝えました。『僕から抜けることはないけど、誰か次に1人でも抜けるんやったら、俺は辞める』って。分かんないですよ？ でもそんな建設的な話はできたんで、よかったなとは思いますけどね」と語った。

また、メンバーの村上信五（44）の多忙ぶりも話題に「あいつの仕事の幅の広げ方がエグくて。知ってます？ あいつ、ブドウ農園やったり。会社立ち上げてAIに力入れたり…」と言及する。

「それこそこの前、近畿大学の講演とかしてたんですよ。『普通』をテーマに学生さんにえらい語ってたんですよ。『普通という無個性が、個性なんです』みたいなんを学生に言ってるんですけど、俺からしたら、『お前普通ちゃうぞ』と。あいつこそ、とんでもないバケモノじゃないですか。じゃないと、あんだけ長年、モモコさんとも（番組）できへんし、マツコさんともできへん」と笑いを誘った。

自身の今後の「やりたいこと」については、「あんまりないんですよ。明確にこれがやりたい、みたいなんが」としつつ、最近、力を入れている俳優業については「楽しいですね」と話していた。