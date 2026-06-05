脳科学者・茂木健一郎が考察する「むき出しの人間」イデオロギーなき日本の知られざる背景
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人間力の深め方」を公開した。動画内で茂木氏は、堀江貴文氏と八代亜紀氏を例に挙げながら、現代社会における「むき出しの人間性」と、それが持つ可能性について考察している。
冒頭、茂木氏は「ホリエモンと八代亜紀さんについての動画を撮りました」と切り出し、両者のエピソードを通じて「人間って何なのかなって考えさせられる」と語る。現代の日本に対しては「ダメなこと多いんだけど」と苦言を呈しつつも、両氏の出来事に表れる「人間がむき出しにいる」という感覚に注目。「そんなに嫌いじゃない」と、人間味あふれる姿への率直な思いを明かした。
さらに茂木氏は、こうしたむき出しの感情や人間性が現れる点について「日本のちょっと特徴なのかなと思う」と推測する。欧米などで見られるような「イデオロギーとか宗教」に基づく行動原理ではなく、「人間がむき出しにいるって感じが、意外と日本の強み」だと持論を展開した。問題や批判の矢面に立つ人々の姿から、かえって飾らない人間の本質が透けて見える点に、独自の視点を見出している。
終盤では、これらの考察を踏まえた上で「なるべくその人間力っていうものを、うまく発展させていくそういう方向に行ったらいいのかな」と提言。視聴者に対して「みなさんどのようにお考えでしょうか」と問いかけ、「これからも人間力をお互い深めていきたい」と語り、さらなる議論と思索を促して動画を締めくくった。
冒頭、茂木氏は「ホリエモンと八代亜紀さんについての動画を撮りました」と切り出し、両者のエピソードを通じて「人間って何なのかなって考えさせられる」と語る。現代の日本に対しては「ダメなこと多いんだけど」と苦言を呈しつつも、両氏の出来事に表れる「人間がむき出しにいる」という感覚に注目。「そんなに嫌いじゃない」と、人間味あふれる姿への率直な思いを明かした。
さらに茂木氏は、こうしたむき出しの感情や人間性が現れる点について「日本のちょっと特徴なのかなと思う」と推測する。欧米などで見られるような「イデオロギーとか宗教」に基づく行動原理ではなく、「人間がむき出しにいるって感じが、意外と日本の強み」だと持論を展開した。問題や批判の矢面に立つ人々の姿から、かえって飾らない人間の本質が透けて見える点に、独自の視点を見出している。
終盤では、これらの考察を踏まえた上で「なるべくその人間力っていうものを、うまく発展させていくそういう方向に行ったらいいのかな」と提言。視聴者に対して「みなさんどのようにお考えでしょうか」と問いかけ、「これからも人間力をお互い深めていきたい」と語り、さらなる議論と思索を促して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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