乃木坂46・金川紗耶のファースト写真集『好きのグラデーション』（DONUTS・主婦の友社／2026年6月30日刊）から、4種の裏表紙が公開された。

【写真】乃木坂46・金川紗耶1st写真集、裏表紙＆先行カット

通常版の裏表紙には、さわやかな青空の下で輝く笑顔が印象的なカットを採用。王道アイドルらしい魅力にあふれ、金川のヘルシーな雰囲気や持ち前の美脚も際立つ1枚となっている。

楽天ブックス限定版には、散歩中に見つけた花の前で撮影されたカットを使用。少し開いた口元が無防備で愛らしく、自然体な表情から金川の親しみやすい魅力が伝わってくる。

セブンネット限定版には、夕景から夜景へと移り変わる幻想的な時間帯に撮影された1枚を選出。本人が現地で選んだ花柄のドレスをまとい、華やかさの中にもどこか儚さを感じさせるカットに仕上がっている。

Sony Music Shop限定版には、ボートの上で撮影されたカットを採用。こちらを覗き込むような笑顔は、優しさといたずらっぽさを併せ持ち、24歳の大人びた魅力と愛らしさが詰まった1枚となっている。

乃木坂46の4期生であり、“やんちゃん”の愛称で親しまれている金川紗耶にとって初の写真集である今作。クロアチアのドゥブロブニクで撮影された写真は、まるで一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力が詰め込まれている。

（文＝リアルサウンドブック編集部）