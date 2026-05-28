日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で理事会を開き、宮城野部屋の預かり解除を決定した。

２４年２月の理事会で、前宮城野親方（元横綱白鵬＝２５年６月に協会を退職）が弟子の暴力に関する監督責任違反、協会への通報義務違反等で懲戒処分を受けた。旧宮城野部屋の力士全員が伊勢ケ浜部屋預かりとなり、前宮城野親方への指導・教育を行う措置が取られた。

前宮城野親方が退職した際に、旧宮城野部屋力士の処遇を当面は伊勢ケ浜部屋で預かる措置が取られた。その際、宮城野部屋力士の指導育成を望む年寄が協会に申し出た際は、理事会で対応する決定が行われた。

協会側は今回の理事会での預かり解除により「旧宮城野部屋所属の力士らは、全員、伊勢ケ浜部屋所属となります」と説明した。

事実上は旧宮城野部屋が消滅し、伊勢ケ浜部屋と合併という状況になった。

仮に旧宮城野部屋力士、部屋付き親方が宮城野の名跡を取得し、独立しようとした場合「横綱大関経験者」「三役２５場所」「幕内在位６０場所」等の規定が課されることになる。「これまでの優遇措置がなくなった」と話す関係者がいた。

今回の決議は協会内で継続して審議されていたが、預かり措置から２年が経過し、前宮城野親方が協会を退職して１年が経過したことを受け、今回の決定に至ったという。「力士のことを考えた。より集中できるように」という説明もあった。