汎用人工知能(AGI)の実現は2030年頃と予想しているが2029年の可能性も視野に入れているとGoogle DeepMindのデミス・ハサビスCEOが発言

汎用人工知能(AGI)の実現は2030年頃と予想しているが2029年の可能性も視野に入れているとGoogle DeepMindのデミス・ハサビスCEOが発言