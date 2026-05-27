「ウィッチャー3」はまだまだ続く！ 完全新作拡張パック「追憶の調べ」が2027年発売へ
【ウィッチャー3 ワイルドハント：完全新作拡張パック「追憶の調べ」】 2027年 発売予定
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CD PROJEKT REDは5月27日、オープンワールドRPG「ウィッチャー3 ワイルドハント」の完全新作拡張パック「追憶の調べ」を発表した。2027年に発売予定。
既に「ウィッチャー4」も発表されている中で、2015年に発売された「ウィッチャー3」の新たな拡張パックが登場。今回は「ウィッチャー3」に携わったベテラン開発者が揃うFool's Theoryとの共同開発で、ゲラルトを新たな冒険へと誘う内容となっている。
「追憶の調べ」はプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PCにて展開。詳細は発表されておらず、続報は2026年夏以降に公開予定となっている。
『ウィッチャー3 ワイルドハント』新作拡張パック「追憶の調べ」発売決定⚔️- CD PROJEKT RED Japan (@CDPRJP) May 27, 2026
リヴィアのゲラルトと共に、新たな旅に出よう！完全新作となる『ウィッチャー3 ワイルドハント 追憶の調べ』は @Fools_Theory との共同開発作品です。PC、Xbox Series X|S、PlayStation 5向けに2027年発売予定。 pic.twitter.com/7Sqz3R8J8J
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