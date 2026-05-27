【ウィッチャー3 ワイルドハント：完全新作拡張パック「追憶の調べ」】 2027年 発売予定

CD PROJEKT REDは5月27日、オープンワールドRPG「ウィッチャー3 ワイルドハント」の完全新作拡張パック「追憶の調べ」を発表した。2027年に発売予定。

既に「ウィッチャー4」も発表されている中で、2015年に発売された「ウィッチャー3」の新たな拡張パックが登場。今回は「ウィッチャー3」に携わったベテラン開発者が揃うFool's Theoryとの共同開発で、ゲラルトを新たな冒険へと誘う内容となっている。

「追憶の調べ」はプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PCにて展開。詳細は発表されておらず、続報は2026年夏以降に公開予定となっている。

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