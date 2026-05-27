イングランド代表は先日、北中米W杯に向けたメンバーを発表した。FWイヴァン・トニーなどやや意外な名前が入っていた一方で、MFフィル・フォーデン、MFコール・パーマーといったメンバーはリストから外れており、国内でもずいぶんと物議を醸したようだ。



果たしてトーマス・トゥヘル監督が選んだメンバーは正しかったのか。英『Daily Mail』は、テクノロジー・プラットフォームであるPLAIERがAIを用いて選出したメンバーを紹介した。PLAIERは200カ国、30万人を超えるサッカー選手のデータベースを持ち、データに基づいた正確な分析を提供している。選出されたメンバーは次の通りとなっている。





GKジョーダン・ピックフォードディーン・ヘンダーソンニック・ポープDFリース・ジェイムズティノ・リヴラメントマーク・グエイトレント・アレクサンダー・アーノルドルイス・ダンクジェイムズ・タルコウスキーハリー・マグワイアルイス・ホールMF/FWエリオット・アンダーソンデクラン・ライスジュード・ベリンガムエベレチ・エゼブカヨ・サカノニ・マドゥエケアンソニー・ゴードンマーカス・ラッシュフォードハリー・ケインオリー・ワトキンズイヴァン・トニーカーティス・ジョーンズコール・パーマーフィル・フォーデンアダム・ウォートンAIによる選考からはGKジェイムズ・トラフォード、DFダン・バーン、エズリ・コンサ、ニコ・オライリー、ジャレル・クアンサー、ジェド・スペンス、ジョン・ストーンズ、MFコビー・メイヌー、ジョーダン・ヘンダーソン、モーガン・ロジャーズと、実際のメンバーのうち10名が漏れている。代わりにマグワイアやダンク、タルコウスキーら質実剛健型のDFが多く入り、フォーデンとパーマー、さらにはA・アーノルドも選出された。物議を醸したフォーデンやパーマーのほか、主に守備陣に関して、トゥヘル監督のチームとAI選抜には大きな違いが生まれることになった。もちろん、AIが何を言おうがトゥヘル監督のチームに影響を与えることはできない。しかし本大会で結果を出せなかった場合、トゥヘル監督は大きな批判にさらされることは間違いない。イングランドの初戦は6月18日（日本時間）のクロアチア戦。いきなりのビッグマッチとなるが、ここで批判や疑問を払拭するだけの結果を導けるか、注目される。