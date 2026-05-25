Google検索のAIによる概要で「無視する」「軽視する」「スキップする」といった単語を検索するとAIが「命令された」と受け取って適切に回答しない問題が発生

Google検索のAIによる概要で「無視する」「軽視する」「スキップする」といった単語を検索するとAIが「命令された」と受け取って適切に回答しない問題が発生