意外に『ベンタス』ばかりではない!? 今季コーンフェリーツアー勝者の「1Wシャフト」がひと味違った
今季から石川遼が参戦する米国男子下部のコーンフェリーツアー。例年下部ツアーの方が飛ばす若い選手が多く昨年の全選手平均も308.1ydだったが、今季はここまで301.8yd。反対にPGAツアーでは昨年302.8?今年304ydと珍しく逆転しているが、今季の優勝者の1Wシャフトを調査してみた。
【画像】USTマミヤ『LIN-Q』シリーズの性能マッピング
というのも、USTマミヤの製品担当者から「今季はコーンフェリーツアーで早くも3人もの『LIN-Q Powercore WHITE』の優勝者が出ています」と聞いたため。まずは、今季10戦を消化した優勝者たちの1Wスタッツを見ていこう。 【優勝者の1Wスタッツ】 平均飛距離 / FWキープ率テイラー・ディクソン（初戦勝者）300.8yd / 66.11%イアン・ホルト（第2、3戦〃）306.4yd / 70.72%ジェームズ・ニコラス（第4戦〃）305.4yd / 58.89%アリスター・ドハーティ（第5戦〃）315.5yd / 65.14%ドク・レッドマン（第6戦〃）304.3yd / 71.04%デイビス・ラム（第7戦〃）292.8yd / 71.713%ジェレミー・ガンドン（第8戦〃）310.7yd / 63.35%ディラン・メナンテ（第9戦〃）299.3yd / 73.44%コール・シャーウッド（第10戦〃）309.4yd / 67.23%
いずれも長距離と方向性を両立する中、使用1Wを調べると2026年モデル（※）は約半数で、PING『G440K』とタイトリスト『GTS2』が早くも2勝ずつ。また、意外にもロースピンヘッドの使用者が少なく「やさしいヘッド×締まったシャフト」で方向性重視の傾向が見て取れる。 【優勝者の使用1W（シャフト）】T・ディクソン『GT2』（10° Project X HZRDUS T1100）I・ホルト／※『G440K』（9° Project X HZRDUS T1100）J・ニコラス／『ELYTE』（9° Ventus TR Blue 7TX）A・ドハーティ／※『Qi4D』（9° LIN-Q PowerCore WHITE）D・レッドマン／『PARADYM Ai SMOKE???』（8.5° Ventus TR Black 6X）D・ラム／※『GTS2』（9° Diamana BB 73TX）J・ガンドン／『PARADYM Ai SMOKE MAX』（9° LIN-Q PowerCore WHITE 7TX）D・メナンテ／『GT2』（10° LIN-Q PowerCore WHITE）C・シャーウッド／※『GTS2』（10° Speeder TR 661） そして、PAGツアー使用率の王者・フジクラ『ベンタス』の優勝者が2人に留まり、新作シャフトで優勝したのはUSTマミヤ製ばかりだった。製品担当の田野弘幸氏は『LIN-Q PowerCore WHITE』の下部ツアー実績が今後も増えていきそうだと言い、背景をこう明かす。
「タイトリストさんの厳しいシャフト耐久（キャノン）テストをクリアして選手への供給も増えたことも大きくて、直近の3人目の優勝者もタイトリストの選手でした。昨年ベン・グリフィン選手が『LIN-Q PowerCore WHITE』を使ってPGAツアーで複数勝利しましたが、彼もコーンフェリーツアーからの昇格組。 このコーンフェリーツアーから当社製シャフトを使ってPGAツアーに這い上がり、グリフィン選手のように活躍するサクセスストーリーをどんどん増やしていきたいと考えて、今年はツアーレップを増員して下部ツアーで活動していますので、今後もぜひご期待ください」（田野氏） 直近のメジャー「全米プロ」でフジクラ製の使用者が72人でUSTマミヤ製は5人。現状、PGAツアーでは大きく水を開けられている状況だが、これから昇格しそうな選手がそのまま『LIN-Q PowerCore WHITE』を継続使用するか注目したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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いずれも長距離と方向性を両立する中、使用1Wを調べると2026年モデル（※）は約半数で、PING『G440K』とタイトリスト『GTS2』が早くも2勝ずつ。また、意外にもロースピンヘッドの使用者が少なく「やさしいヘッド×締まったシャフト」で方向性重視の傾向が見て取れる。 【優勝者の使用1W（シャフト）】T・ディクソン『GT2』（10° Project X HZRDUS T1100）I・ホルト／※『G440K』（9° Project X HZRDUS T1100）J・ニコラス／『ELYTE』（9° Ventus TR Blue 7TX）A・ドハーティ／※『Qi4D』（9° LIN-Q PowerCore WHITE）D・レッドマン／『PARADYM Ai SMOKE???』（8.5° Ventus TR Black 6X）D・ラム／※『GTS2』（9° Diamana BB 73TX）J・ガンドン／『PARADYM Ai SMOKE MAX』（9° LIN-Q PowerCore WHITE 7TX）D・メナンテ／『GT2』（10° LIN-Q PowerCore WHITE）C・シャーウッド／※『GTS2』（10° Speeder TR 661） そして、PAGツアー使用率の王者・フジクラ『ベンタス』の優勝者が2人に留まり、新作シャフトで優勝したのはUSTマミヤ製ばかりだった。製品担当の田野弘幸氏は『LIN-Q PowerCore WHITE』の下部ツアー実績が今後も増えていきそうだと言い、背景をこう明かす。
「タイトリストさんの厳しいシャフト耐久（キャノン）テストをクリアして選手への供給も増えたことも大きくて、直近の3人目の優勝者もタイトリストの選手でした。昨年ベン・グリフィン選手が『LIN-Q PowerCore WHITE』を使ってPGAツアーで複数勝利しましたが、彼もコーンフェリーツアーからの昇格組。 このコーンフェリーツアーから当社製シャフトを使ってPGAツアーに這い上がり、グリフィン選手のように活躍するサクセスストーリーをどんどん増やしていきたいと考えて、今年はツアーレップを増員して下部ツアーで活動していますので、今後もぜひご期待ください」（田野氏） 直近のメジャー「全米プロ」でフジクラ製の使用者が72人でUSTマミヤ製は5人。現状、PGAツアーでは大きく水を開けられている状況だが、これから昇格しそうな選手がそのまま『LIN-Q PowerCore WHITE』を継続使用するか注目したい。
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