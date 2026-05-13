BTS特集の『Rolling Stone Korea』17号、日本国内予約販売開始へ　オリジナルクラッチバッグ特典付き

韓国発の音楽・カルチャーマガジン『Rolling Stone Korea』17号（BTS掲載号）の日本国内予約販売が、5月12日午前11時よりSangsangJapan公式ショップにて開始された。

【写真】韓国版特典「Rolling Stone Korea オリジナルクラッチバッグ」

本号には、3月に活動再開を果たしたBTSが登場する。グローバルな音楽シーンを牽引し続けるBTSの魅力を、多角的な視点から切り取った特集が組まれており、ビジュアルとインタビューの両面で構成される。

発売日は6月上旬を予定。韓国版特典として、Rolling Stone Korea オリジナルクラッチバッグ（全4色のうちランダムで1種）が付属する。

販売は株式会社SangsangJapanが担当する。『Rolling Stone KOREA』に関する権利契約はING KOREA Co., Ltd.が正式に締結しており、日本国内での販売・流通についてはING KOREA Co., Ltd.と株式会社SangsangJapanの間で契約が結ばれている。他店舗での取り扱いは順次展開予定となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）