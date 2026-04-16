ニッカトーが急動意、ＡＩデータセンター向けＭＬＣＣ需要拡大で追い風強力◇

ニッカトー<5367.T>が商い増勢のなか急動意、朝方に９８円高の８１８円まで値を飛ばす場面があった。ＡＩデータセンターの建設ラッシュが世界的に加速するなか、データセンターのインフラに関わる企業群に株式市場で投資資金の流入が目立つ状況となっている。特に、最近ではＡＩサーバー向け積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要急増を受け、村田製作所<6981.T>などコンデンサーメーカーの株価上昇が目立つ。



そうしたなか、ニッカトーが手掛けるセラミックス製品は電子部品向けが全体の６割を占め、ＭＬＣＣ特需に乗る形となっている。実際、同社の主要顧客は村田製や太陽誘電<6976.T>ということもあって、ＡＩデータセンターの関連有力株として改めて存在感を高めている。２６年３月期営業利益は前期比５２％増の９億６６００万円を計画するが、一段と上振れる可能性が高い。また、ＰＢＲは０．６倍台に過ぎずバリューエーション面からも水準訂正余地の大きさが意識されている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS