「国際親善試合、日本代表１−０スコットランド代表」（２８日、英・グラスゴー）

日本は０−０の後半３９にＭＦ伊東純也（３３）＝ゲンク＝が決勝点を挙げて勝利。先発した若手組のアピールや、さまざまなオプション試行など収穫の多い一戦となった。

中２日で強豪・イングランド戦を控えることから、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）、ＦＷ佐野航大（ＮＥＣナイメヘン）ら若手中心の先発メンバーで臨んだ。前半はチームが志向するハイプレスで相手を押し込む。得点こそ奪えなかったが、チャンスも多く作った。唯一と言える８分のピンチもＧＫ鈴木彩艶（パルマ）が左手一本での“神セーブ”でしのぎ、前半を無失点で折り返した。

０−０の後半１７分には、ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）、ＭＦ伊東純也ら主力４人を一斉投入。攻撃に厚みが加わり、次々とチャンスを演出。後半開始からシャドー起用となったＭＦ三笘薫（ブライトン）は前線に効果的なパスを送るなど、得点の機運が高まった。

同３２分には、初招集のＦＷ塩貝健人（ウォルフスブルク）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）ら３人を投入し、２トップの３−１−４−２と超攻撃的フォーメーションに変更。すると同３９分、左サイドのＤＦ鈴木淳之介が上がってパスを受けると、中に折り返す。“Ａ代表デビュー”となった塩貝が中央で落とすと、走り込んできた伊東が相手ＤＦのタイミングを外して冷静に押し込んだ。この１点を守り切り、Ｗ杯イヤー初戦は白星発進となった。

森保監督は後半に計１０人を交代させ、試合を通じて２１人を起用。「選手を試合中に１０人入れ替えながら無失点でつないで戦えた。最後決めきることができて非常に良かった。選手全員が同じ絵を描いてくれて、交代しても流れを崩さずに戦えた」とたたえた。

前半に当落線上の選手を多くテスト起用した中、主力を投入した後半で勝ちきることに成功。疲労を考慮し先発選手を大幅に入れ替えるターンオーバーは、長いＷ杯を戦い抜く上で必要になってくる。Ｗ杯出場国であるスコットランド相手に無失点でバトンをつなぎ、勝ち切れたことは大きな収穫と言える。

「前回Ｗ杯のコスタリカのような引いてくる相手をどう崩していくか。スタートの形を２トップにして圧力をかけて得点を奪いに行くという点ではいい自信になった。Ｗ杯に出場する守備の堅いチームに最後点を取りにいって勝てたのは自信になる」

Ｗ杯のメンバー発表前最後の一戦となる次戦の相手はＦＩＦＡランキング４位のイングランド。強豪を撃破し、本大会へ向けて弾みを付けたい。