「私の名前は…日本で自己紹介するたびに爆笑される」 日本人が思わず二度見する韓国女優たちの名前

韓国の人気女優が近況を公開した。彼女が51歳でありながら、変わらぬ美しさを保っている以外は、それほど注目すべき話ではないかもしれない。

しかし、彼女の名前を日本語で聞くと、思わず二度見してしまうはずだ。ほかでもなく、オ・ナラだ。

【写真】「日本で自己紹介をするたびに爆笑される」オ・ナラ

オ・ナラは2025年10月に放送されたバラエティ番組『キム・チャンオクショー4』で、自らこの話題に触れている。

「劇団四季」のメンバーとして3年間、日本で生活した経験があると明かした彼女は、「私の名前は日本語で“おなら”という意味なので、自己紹介するたびに爆笑される」と話し、笑いを誘った。

日本人にとっては強烈すぎる響きだが、韓国ではもちろん普通の名前だ。「国」という意味の「ナラ」だとされている。

（写真提供＝OSEN）オ・ナラ

オ・ナラ本人は、その名前のインパクトに負けないほど華やかな女優だ。1997年にミュージカルでデビューし、ドラマ『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』や『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』などで存在感を見せてきた。3月25日に公開された近況写真でも、白シャツに黒スカートというシンプルな装いで洗練された雰囲気を漂わせていた。

（写真提供＝OSEN）オ・ナラ

名前だけ見れば笑いが起きても、実際には誰もが認める美人女優なのだ。

同じく、日本語にすると二度見せざるを得ない名前として、すぐに思い浮かぶのがファン・シネだ。

かなり刺激の強い響きだが、韓国では1980年代から活躍してきた大物女優であり、その美貌から「コンピューター美人」と呼ばれてきた。2025年末にはSBSのトーク番組で、韓国女優として初めて離婚を正式発表した人物として取り上げられ、自身の人生がいかに“時代を先取り”していたかを振り返っていた。

さらに近況でも、62歳という年齢を感じさせない美貌があらためて話題になった。自然なウェーブヘアに柔らかな笑み、上品なブラウス姿にファンからは「本当にきれい」「言葉では表現できない」といった声が集まっている。

（写真＝ファン・シネInstagram）

名前だけ見ればギョッとするが、実際には長年、“美の象徴”として知られてきた女優というギャップが大きい。

そしてコ・アラも、この枠では外せない。日本語で見ると「コアラ」のように読めてしまうため、オ・ナラやファン・シネとはまた違った意味で目を引く名前だろう。

響きはどこか可愛らしいが、本人は正統派の美人女優として知られる。2003年に子役デビューして以来、『応答せよ1994』などで人気を集め、近年は『春画恋愛物語』でも主演を務めた。

（写真提供＝OSEN）コ・アラ

2月に公開された近況写真でも、その透明感のある美貌があらためて注目を集めた。柔らかなウェーブヘアと明るい肌、はっきりした目元が印象的で、ファンからも「美しすぎる」「本当にきれい」と絶賛の声が寄せられている。名前の響きだけなら親しみやすいが、その実態はしっかりとしたキャリアを持つ正統派女優だ。

（写真＝コ・アラInstagram）

こうして並べてみると、韓国では自然で美しく響く名前が、日本語に置き換わるとまったく別の印象を持ってしまう。偶然だが、その代表例に挙がるのが、オ・ナラ、ファン・シネ、コ・アラと、そろいもそろって美人女優ばかりという点が興味深い。

日本語と韓国語のあいだにある小さなすれ違いが、かえって彼女たちの印象を強くしているのかもしれない。