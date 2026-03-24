GABA配合グミでストレス・疲労感を手軽にケア！ モントワール「グミーナ メンタルケア」

記事ポイント モントワールからGABA配合の機能性表示食品グミが新登場仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能しっかりハード食感×甘く芳醇なマンゴー風味 モントワールからGABA配合の機能性表示食品グミが新登場仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能しっかりハード食感×甘く芳醇なマンゴー風味

モントワールの機能性表示食品グミブランド「グミーナ」に、新ラインナップが加わります。

GABA配合でストレスや疲労感の緩和をサポートする「グミーナ メンタルケア」を紹介します。

モントワール「グミーナ メンタルケア」

商品名：グミーナ メンタルケア発売日：2026年3月24日（火）より順次内容量：36g希望小売価格：オープン価格販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど届出番号：K173

モントワールは、「おいしくちゃっかりセルフケア」をコンセプトにしたグミブランド「Gummy-na（グミーナ）」から、機能性表示食品「グミーナ メンタルケア」を2026年3月24日（火）より順次発売しています。

仕事や勉強など多忙な日々の中で、一時的な精神的ストレスや疲労感を感じている方に向けた商品です。

GABA28mg配合の機能性表示食品

「グミーナ メンタルケア」には、1袋（36g）あたりGABAが28mg配合されています。

GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されている成分です。

サプリメントや専門的なケアは続けることに負担を感じやすいですが、グミならお菓子感覚で手軽に取り入れられます。

しっかりハード食感×マンゴー風味

食感はしっかりとした弾力のあるハードタイプに仕上がっています。

噛む時間をじっくり楽しめるため、休息のひとときにぴったりのグミです。

フレーバーは甘く芳醇なマンゴー風味で、リフレッシュしたいシーンに寄り添う味わいとなっています。

全8ラインナップのグミーナシリーズ

「グミーナ」シリーズは、本商品を含めて全8ラインナップを展開しています。

栄養素だけでなく、フレーバーや食感、形状まで商品ごとに異なる設計がされており、その日の体調や気分に合わせて選べるのが特徴です。

グミを選ぶ楽しさそのものも大切にしたシリーズで、日替わりで楽しんでも飽きのこないラインナップが揃っています。

お菓子として楽しみながらストレスや疲労感のセルフケアを手軽に始められます。

弾力のあるハード食感とマンゴー風味で、休憩時間のリフレッシュにもぴったりです。

全国のスーパーやドラッグストアで購入でき、バッグにそっと忍ばせて毎日のケアに取り入れられます。

モントワール「グミーナ メンタルケア」の紹介でした。

よくある質問

Q. グミーナ メンタルケアにはどんな機能がありますか？

A. 1袋（36g）あたりGABAが28mg配合されており、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されています。

Q. グミーナ メンタルケアはどこで購入できますか？

A. 全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで購入できます。2026年3月24日（火）より順次発売されています。

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