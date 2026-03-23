星街すいせいとサウンドプロデューサー TAKU INOUEによる音楽プロジェクト Midnight Grand Orchestraが、再始動することを発表した。

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同情報は、昨日3月22日に星街すいせいYouTubeチャンネルでの生配信『【8周年アコースティックLIVE】「#星街すいせい重大発表LIVE」』で発表された、星街すいせいの個人事務所『Studio STELLAR』設立発表とあわせて、サプライズ発表されたもの。加えて、2027年2月11日にワンマンライブ『2nd LIVE「Project: Allegro」』を千葉県 幕張メッセ 国際展示場 4-6ホールで開催。同公演は、新章を告げる大規模ライブとなる。

同公演のチケットは、星街すいせい公式ファンクラブ『星詠み』にて、最速先行チケット抽選を4月6日23時59分まで受付中だ。

なお、Midnight Grand Orchestraは、今後もさまざまな情報公開を予定しているという。詳細は特設サイト、公式SNSにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）