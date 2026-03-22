「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）は22日までに、Xを更新。高市早苗首相が日米首脳会談で訪れたホワイトハウスでみせた、ある振る舞いについて、私見をつづった。

高市首相は19日（現地時間）、ホワイトハウス内に昨年秋に設置された、歴代大統領の肖像写真が並ぶ「プレジデンシャル・ウォール・オブ・フェーム」を、トランプ大統領の案内で見学した。トランプ氏は、退任した後の現在もバイデン前大統領に対する批判を続けているが、歴代大統領の中でバイデン氏だけは本人の肖像写真ではなく、バイデン氏の名前をサインしている「オートペン（自動署名装置）」の写真が掲げられている。この写真が使われたことに関してトランプ氏は、バイデン氏が在職中、オートペンを使って重要文書にサインしていたなど、根拠不明の主張をしている。

ひろゆき氏は21日の投稿に、バイデン氏の肖像の代わりに掲示された「オートペン」の写真の前で、高市首相が指をさしながら口に手を当てて笑うような様子をとらえた、ホワイトハウスの公式Xが出元のニュース動画を、ポスト。米国での報道も引用しながら「トランプ大統領は、アメリカ歴代大統領の肖像写真が並ぶ廊下にバイデン元大統領の写真を差し替える嫌がらせをした。それを見て、指をさして笑う高市首相。イジメっ子に好かれるために、イジメに加担する腰巾着ムーブ。下品な振る舞いは世界でも報道。。。」と、つづった。