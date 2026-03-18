Ado、米の世界的音楽フェスに出演決定 過去にはポール・マッカートニーやレディー・ガガら出演『Lollapalooza 2026』
Adoが7月30日〜8月2日に米国・シカゴで行われる世界的音楽フェスティバル『Lollapalooza 2026』に初出演することが決まった。過去にはポール・マッカートニーやレディー・ガガが出演したステージに23歳の日本の歌い手が立つ。
【写真】快挙！米の世界的音楽フェスに出演が決まったAdo
『Lollapalooza 2026』は、チャーリー・XCX、オリヴィア・ディーン、ジェニーといったトップアーティストがヘッドライナーを務めるなど、世界中から注目を集める大型音楽フェス。過去にはニルヴァーナ、レディオヘッド、ポール・マッカートニー、レディー・ガガ、最近ではビリー・アイリッシュ、ケンドリック・ラマー、昨年はサブリナ・カーペンター、オリヴィア・ロドリゴら世界的人気アーティストも出演している。
Adoの出演日など詳細は後日発表を予定している。
Adoは2020年10月「うっせぇわ」でメジャーデビュー。今年7月には日産スタジアムでのライブ開催が決定している。
【写真】快挙！米の世界的音楽フェスに出演が決まったAdo
『Lollapalooza 2026』は、チャーリー・XCX、オリヴィア・ディーン、ジェニーといったトップアーティストがヘッドライナーを務めるなど、世界中から注目を集める大型音楽フェス。過去にはニルヴァーナ、レディオヘッド、ポール・マッカートニー、レディー・ガガ、最近ではビリー・アイリッシュ、ケンドリック・ラマー、昨年はサブリナ・カーペンター、オリヴィア・ロドリゴら世界的人気アーティストも出演している。
Adoの出演日など詳細は後日発表を予定している。
Adoは2020年10月「うっせぇわ」でメジャーデビュー。今年7月には日産スタジアムでのライブ開催が決定している。