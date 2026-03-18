◇第6回WBC 決勝 米国─ベネズエラ（2026年3月17日 米フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝は17日、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで1次リーグB組2位の米国と同D組2位のベネズエラが対戦する。試合前には両軍主将が暗転した球場に国旗を掲げ入場。スター選手がズラリと並び国歌が流れると、早くも球場内のボルテージは最高潮に達した。

2位同士の対決とは思えない豪華メンバーによる決勝。準々決勝で日本を倒したベネズエラは、試合前からベンチで選手たちが陽気に踊りお祭り騒ぎ。対照的に、米国のスーパースター・ジャッジは引き締まった表情でグラウンドに一番最初に飛び出し、芝に手を付くルーティンで集中力を高めた。

ファンの声やSNS上では「迫力ある入場シーン！」「鳥肌…格好良すぎる涙」「入場から決勝の空気がエグい！」「ジャッジ、かっこよすぎるやろ」「ジャッジの表情、初めて見る顔…」「映画みたい」「ジャッジ、映画の主役みたい」「球場の声援がスゲエ！」「歓声が爆音レベルwww！」「2位同士とはとても思えん笑」などと興奮のコメントが続々。中には「やっぱり大谷とジャッジの旗手が見たかった…涙」「大谷さんとトラウトさんの3年前を思い出す」「侍ジャパンがいない決勝…なぜか今になって悔しさがこみ上げる」と日本不在を嘆く声も上がった。