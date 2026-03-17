【映画ランキング】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』V3！ 『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は3位発進
3月13〜15日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末金土日動員27万4600人、興収3億5700万円をあげ、公開から3週連続で首位を獲得した。累計では動員147万人、興収18.9億円を突破している。
【写真で見る】3月13〜15日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、ディズニー＆ピクサーによるオリジナルアニメーション『私がビーバーになる時』が、初週金土日動員26万5000人、興収3億6500万円をあげ初登場。興収では『映画ドラえもん』をわずかに上回った。
3位も、シリーズ累計発行部数3000万部を突破する野田サトルの人気コミックを山崎賢人主演で実写化した映画版第2弾『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が初登場でランクイン。こちらは初週金土日動員24万6900人、興収3億6800万円を記録。興収では、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』『私がビーバーになる時』を上回る数字をあげている。
4位は、先週2位発進を決めた『ウィキッド 永遠の約束』が2ランクダウン。5位には、上映館が100館以上に増えた『超かぐや姫！』が、先週の10位から6ランクアップの大躍進を遂げた。
6位には、公開6週目を迎えた『ほどなく、お別れです』、7位には、公開4週目の『教場 Requiem』がランクインした。
8位には、タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発している女児向けアーケードゲームを原作とした『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』が初登場した。
3月13〜15日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第2位：『私がビーバーになる時』
第3位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
第4位：『ウィキッド 永遠の約束』
第5位：『超かぐや姫！』
第6位：『ほどなく、お別れです』
第7位：『教場 Requiem』
第8位：『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』
第9位：『スペシャルズ』
第10位：『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』
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2位は、ディズニー＆ピクサーによるオリジナルアニメーション『私がビーバーになる時』が、初週金土日動員26万5000人、興収3億6500万円をあげ初登場。興収では『映画ドラえもん』をわずかに上回った。
4位は、先週2位発進を決めた『ウィキッド 永遠の約束』が2ランクダウン。5位には、上映館が100館以上に増えた『超かぐや姫！』が、先週の10位から6ランクアップの大躍進を遂げた。
6位には、公開6週目を迎えた『ほどなく、お別れです』、7位には、公開4週目の『教場 Requiem』がランクインした。
8位には、タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発している女児向けアーケードゲームを原作とした『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』が初登場した。
3月13〜15日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第2位：『私がビーバーになる時』
第3位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
第4位：『ウィキッド 永遠の約束』
第5位：『超かぐや姫！』
第6位：『ほどなく、お別れです』
第7位：『教場 Requiem』
第8位：『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』
第9位：『スペシャルズ』
第10位：『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』