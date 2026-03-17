最速158キロ助っ人が福岡でついにベールを脱ぐ――。台湾・味全からソフトバンクに新加入した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が、あす18日にオープン戦初登板に臨む。16日は本拠地デビューとなる中日との対戦に備え、みずほペイペイドームのブルペンとマウンドで投球練習を行った。WBCでも好投した「台湾の至宝」が自慢の剛球で竜を斬り、開幕ローテーション入りの当確ランプをともす。

台湾No・1右腕がついに本拠地デビューを飾る。開幕ローテーション入りへアピールの舞台。投手練習でみずほペイペイドームのマウンドの感触を確かめた徐若熙は「台北ドームと同じ感じで、慣れていない感覚はないと思います」と胸を高鳴らせた。

この日はグラウンドで遠投した後、ブルペン投球を行った。「感覚をキープしたいと思ったので（ブルペンでは）30球くらい投げました」。そして再びグラウンドに姿を現し、本拠地マウンドで3球を投げて傾斜などをチェックした。

「6回までは投げたい。（その後）続けるかどうかは試合状況に応じてですね」

台湾・味全から新しく加わった158キロ右腕。何の因果か相手は古巣と愛称「ドラゴンズ」が同じ中日となった。「台湾は（球団カラーが）赤色だったけど青色に変わっていたよ」と笑顔。オープン戦初登板で強竜退治に挑む。調整を見守った倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターは「仕上がりはいいんじゃないかなと思ってます。100球まではいかないにしても、50（球）よりは投げると思います」と期待して送り出す。

徐若熙は日米複数球団の争奪戦の末、3年総額推定15億円でソフトバンクに入団。春季キャンプでは調整遅れを心配された時期もあったが“無問題”だった。2月26日には自身も選出されていたWBC台湾代表との交流試合（台北ドーム）で先発し、3回1安打無失点に抑え、直球は自己最速タイ158キロを刻んだ。WBCでは5日の1次ラウンド・オーストラリア戦（東京ドーム）で先発し、4回2安打無失点と好投した。

台湾の1次ラウンド敗退が決まった翌々日の11日からチームに再合流し、再びNPB公式球を使って調整を進めてきた。「ボールも問題ないし、試合勘も残っている。そのままシーズンに入っても問題ないと思っています」と頼もしい。周囲の期待が高まっている新戦力は「できることをやるのみ」と自信を持って新天地のマウンドに上がる。（井上 満夫）