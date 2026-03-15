大相撲の元大関若嶋津で先代二所ノ関の荒磯親方＝本名・日高六男＝が１５日、死去した。６９歳だった。妻は同じ鹿児島県出身で元アイドル歌手の高田みづえで長女・アイリもタレント。「南海の黒豹（くろひょう）」と呼ばれた人気力士で幕内優勝２回。

２０１７年１０月、千葉県船橋市の路上で倒れ頭部を負傷。緊急搬送され、頭部を手術し、意識不明の重体となった。生命の危機は脱出し、長いリハビリの末、回復。２０２１年１２月、二所ノ関部屋の師匠を退任し、放駒部屋付き親方として日本相撲協会に残った。

１９７５年春場所、二子山部屋から初土俵を踏んだ。同期に大関霧島（陸奥親方）、大寿山（花籠親方）らがおり、現役時から親交が深かった。

細身で軽量ながら左下手を取れば力を発揮。寄り、投げは強く、十両を５場所で通過し、１９８１年初場所で新入幕を果たした。金星は北の湖から２つ。敢闘賞を２回、技能賞を３回獲得した。

１９８２年春場所、新三役の関脇に昇進し５場所で三役突破。同九州場所後、大関昇進を決めた。１９８４年には１５戦全勝で２度目の賜杯を手にしたが横綱には届かなかった。

１９８７年名古屋場所で引退。年寄松ケ根を襲名。１９９０年に独立。２０１４年に一問の総帥として二所ノ関を襲名し、部屋も名称を変更した。

２０１４年から協会理事に就任し、２０１６年から審判部長を務めた。師匠として幕内松鳳山、一山本、島津海ら関取を育てた。