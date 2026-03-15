◇オープン戦 楽天0―4中日（2026年3月15日 バンテリンD）

楽天のドラフト6位・九谷瑠投手（26＝王子）が、自ら「第2のふるさと」という名古屋で好投を披露した。

7回に登板し、先頭の山本をプロ入り後最速の149キロ直球で見逃し三振に仕留めるなど3者凡退。「投げるのを楽しみにしていたし、なおかつゼロで抑えられて良かった」と喜んだ。

大阪大谷大を卒業後、名古屋名物の味噌かつ店「矢場とん」に入社。25年に王子に移籍するまでの3年間、ホール店員などのかたわらクラブチーム「矢場とんブースターズ」でプレーを続けた。

24年にはバンテリンドームで開催された「矢場とんデー」で始球式を行い138キロを計測。今度はプロとして同じ球場のマウンドに上がった。

そんな九谷は昨年王子に移籍し、9月の都市対抗野球で優勝。自身は3勝を挙げて最優秀選手に相当する「橋戸賞」に輝き、その右腕でプロへの道を切り開いた。

今回の名古屋遠征では、矢場とんからは「ひれかつサンド」を差し入れてもらったという。26歳のオールドルーキーは「まだまだアピールしないといけない立場。5月にまたバンテリンで（交流戦が）あるので、その時にまた投げられるよう頑張りたい」。

「矢場とんパワー」で開幕1軍の座をつかみとる。