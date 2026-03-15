大谷がベネズエラベンチにニヤリと笑った

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦に出場。3回の好機では申告敬遠で勝負を避けられた。直後に森下翔太外野手（阪神）の3ランなどで逆転に成功したが、その直前の行動にファンが注目している。

大谷は負けられない一戦に「1番・指名打者」で出場。初回に相手先発の左腕スアレスから飛距離427フィート（約130.2メートル）、打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、角度24度の豪快弾を放ち、場内は騒然となった。

1-2で迎えた3回1死二塁で第2打席が回ると、ベネズエラベンチは迷わずに敬遠を選択した。場内はブーイングと歓声が入り混じる異様な空気となった。そんな中、大谷はベネズエラ側の一塁ベンチを向き、何やら笑顔を見せていた。

この試合前にはベネズエラ側の打撃コーチを務めるミゲル・カブレラ氏が大谷について「四球4つ！」とジョーク混じりに勝負を避けることを宣言していた。実際に敬遠され、ネットでも「大谷はカブレラに文句言ってるのかこれw」「ミギーと喋ってんのかな 打たせろよ！ とか？」と言ったコメントが寄せられた。

試合は直後に2番に抜擢された佐藤輝明内野手（阪神）が右翼線へ二塁打を放ち、試合を振り出しに戻すと、途中交代の森下が勝ち越し3ランを放った。（Full-Count編集部）