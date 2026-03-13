アニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』JUNE役の斉藤壮馬、クリオス役の潘めぐみによる振り返りスペシャルインタビュー！

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“音楽で世界を救うアーティストヒーロー”SI-VISの活躍を描いた現在放送中のTVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』。物語もいよいよクライマックスというなかで、本作の魅力である魅力的なキャラクターたちが織りなす重厚なストーリー、そして音楽について改めて振り返っていくスペシャルインタビューをお届けする。今回は地球に迫る脅威に音楽と共に立ち向かうSI-VISチームからJUNE役の斉藤壮馬、そして地球に侵攻してきた謎の存在・XENOSチームからはクリオス役の潘めぐみという2人に話を聞いた。SI-VISの世界観からJUNEとクリオスという関係性、そして作品を彩る音楽についてまでたっぷりと語ってもらった。

INTERVIEW & TEXT BY 澄川龍一

互いの運命に翻弄されていくJUNEとクリオス

――クライマックスに向けて目まぐるしい展開を見せている最中のTVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』ですが、現在までの展開についてお二人の感想はいかがですか？

斉藤壮馬 ここから終盤に向けて物語がどういうところに着地していくのか、ご覧の皆さんはまだまだ読み切れない部分があるんじゃないかな？と思います。我々もいち視聴者として「最後はどうなるのか？」というのをワクワクしながら観ています。

潘めぐみ 希望的な光を見せながらもどこかで漂う不穏さというのをずっと拭いきれないままここまで来ているものの、一度挫折を味わった主人公たちが、理屈じゃない「ここからならもうきっと大丈夫」という、信じられる希望を感じていますよね。きっと大丈夫なんだろうけど、どう着地するかは本当にわからないところはありますよね。

――斉藤さんが演じるJUNEと潘さんが演じるクリオスはそれぞれSI-VISとXENOSと対立する立場ですが、どう決着するかも見ものですよね。さて、改めてお二人が演じるキャラクターについてお伺いします。まずは斉藤さんが演じるJUNEについての印象はいかがですか？

斉藤 収録がスタートする前の段階では、今のようなシナリオになるということは聞いていませんでした。なので彼に抱いた最初の印象は、SI-VISというチームの中で一歩引いてみんなを見守るバランサーのような人なのかなというものでした。

――確かに第5話での合宿においても、新人のキョウヤを支えるようなシーンもあり、個性的なメンバーを整えるイメージもありますよね。

斉藤 そうですね。事前に各キャラクターの資料はいただいていたのですが、第1話の収録時に監督やスタッフの皆さんから、各キャラクターをより深掘りする説明していただいて。そこでJUNEについては割と早い段階で大変なエピソードがあります、ということは伺っていました。

――第7話辺りから弟である樹音の存在など、JUNEの過去が明らかになっていくわけですよね。

斉藤 なので第7話が来るまではJUNEの描かれ方についても、彼が人間としてどういう部分に軸を置いているのかとか、本音がどこにあるのかっていうのはわからないように描かれていたのかなと感じていたんです。言い方が難しいのですが、お芝居的にもある種テンプレートに近いというか。彼が人間として喋っているというよりは、“バランサーという役割のキャラクター”が喋っているような認識を僕は持っていました。

――彼の過去がわかったところで斉藤さんの演技も変わっていったと。潘さんはクリオスについてどう感じていますか？

潘 一貫して変わらないのが、ピュアであるところですね。彼って本当にまだ無知なんです。XENOSの中でもまだ子供ですしね。なのに星の運命を背負わされて。彼自身はJUNEとの出会いもそうですが、人間のことをちゃんと知ろうと思っていて、かつ思いやりがあるんですよ。生まれ持った優しい子だというのは重々わかっていたんですが。でもJUNEと出会ってしまったのが樹音のお墓の前だったり、なぜ人がそこに眠っているのかというところを知るところだったりからのスタートだったので。だから演じていても、そこにあまり寄り添いすぎてしまうと成り立たないのがちょっと難しいところでしたね。XENOSとして人間の文化に触れるというのが初めてだったから。

――人間に対する無知さと彼本来の無垢さをどう捉えるかといいますか。

潘 はい。人間に理解はあってもいいけれど、理解しきれなくてもいいと思っていて。じゃあ人間への理解をどこまでお芝居で出していくかというのは、初めは悩みました。JUNEを知りたい、人間を知りたい、かつ思いやりのある存在だったからこそ運命に翻弄されるわけで。

――そうした運命の1つとしては、クリオスの双子であるリュコスとの関係も悲しいものがありますよね。

潘 2人って双子で同じ家族、しかも唯一無二の家族であるのに星での扱われ方が違うというか。クリオスはこの星の運命を担う申し子であり、リュコスはそれを守らなければいけない彼の騎士である。リュコス的にはやっぱりクリオスが大切なんですよね。騎士として物理的にクリオスを守るだけじゃなくて、彼の思いを守りたい。

――リュコスのクリオスを思う気持ちも切ないものがありますよね。

潘 （内田）真礼ちゃんも辛かっただろうなと思います。XENOSサイドは結構先の展開までを知ってからアフレコに臨んでいるんですよ。だから我々はリュコスに対しては、アフレコで初めましての時にもうすでに死の宣告があったんですよね。それでもリュコスはクリオスをただ守ってというところで、クリオスよりも悩ましい存在だったんじゃないかなって思います。

――リュコスはクリオスの人間を理解したい気持ちに寄り添うけれど、アポロンたち上司がそれを許さないわけですよね。

潘 そこはやっぱり星の担う宿命もあるし、価値観の違いですよね。XENOSとしてはもう存亡の危機ですからね。そのなかでも自分で選択しなきゃいけないというのがリュコスにとっての辛さだなと思いました。

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ぶつかり合うことでしかわかり合えない、2人の関係性

――ここからはそんなJUNEとクリオスの関係を伺います。先ほどバランサー的な演じ方だったJUNEが、第7話でクリオスと出会い、憎しみを発露させることで演じ方が変わったとおっしゃっていましたが、斉藤さんの中で以降のJUNEとはどう向き合ってきましたか？

斉藤 彼がバランサーだと思っていた時は、多分彼が自身の感情100パーセントで喋ってはいないんじゃないかなと思っていたんです。でも、激情に駆られた後からは、これは僕個人の解釈ですが、彼自身上辺だけで取り繕うことをやめたのかなと思っていて。それは対クリオスだけでなく、キョウヤたちに対する接し方も明確に変わっていて、本来は「まあまあ」というタイプよりかは、笑顔で丁寧な言葉で割とシニカルなことを言うみたいなのが彼の素なのかもしれないなというのは、脚本上でも描写が変わってきたので、僕個人の味付けも含めて、そういう等身大で人間的な部分が出るようになった気がします。人として付き合いやすくなったというのはすごく感じていますね。そのきっかけをくれたのはもちろんクリオスなんですけど。

――奇しくもクリオスによって引き出されたものであると。

斉藤 クリオスがきっかけでダークサイドに落ちかけた時に、SI-VISの面々が踏みとどまらせてくれたことで、多分彼も人として一歩前に進んだし、表層的な取り繕っていた部分を脱ぎ捨てることができたのかなと思います。だから僕自身のアプローチがすごく変わったというよりは、脚本上でのキャラクターの変化や成長があったので、それを声の領域でも過不足なくシンクロしてお届けできたらいいなと思っていました。

――一方でJUNEから感情を引き出したクリオスは、リュコスを失うことで逆にJUNEへの憎悪を増幅させます。いわゆる後半第13話以降のお話ですが。

潘 まず、第1クール目でJUNEとぶつかり合って彼の憎しみを目の当たりにした時には、「今度はクリオスがどんどんあの時のJUNEのようになっていきますよ」というこの先の展開を聞いてはいました。だから、JUNEと今ぶつかっている、この時のJUNEの憎しみをちゃんと覚えておきたいなという思いが根幹にありました。

――JUNEが持つ憎しみが、のちにクリオスが抱く感情となるわけですからね。

潘 はい。だからそれは、クリオスの代わりに自分が受け止めておこうと思いました。あの時はクリオスがまだ、JUNEが憎しみの感情に陥ってしまっているのかがわからない、「憎しみは不合理」って言っていたんです。でもこの状況を私が覚えておくことによって、この先クリオスがJUNEに対して憎しみをぶつける時に、ちゃんと感情を面に出すことができるんじゃないかな、心の底からJUNEとぶつかり合えるんじゃないかなと思っていたので。2人とも同じ状況に陥っていっているという意味では、写し鏡のような気がしていましたね。

――そうですよね。それが第20話での対話に繋がっていくという。でもクリオスもまた、憎しみに苛まれながらどこか気づいていそうなところもありますよね。第17話のクライマックスの、JUNEを討とうとして踏みとどまるシーンもそうですが。

潘 本当はあの時答えが出ていたのかもしれないですね。今ここでJUNEを殺めることによって、この気持ちが晴れないというのはわかっていた。だけど、その理由がなんなのかはわからないというか。だから常にJUNEと対峙しながらも、ずっとJUNEに問いかけている印象があったんですよね。

――問いかける、ですか。

潘 アフレコでも、「「JUNE！」て名前を憎しみながら叫んでいるんだけど、どこか助けを求めているようにも聞こえる叫びにしてください」というディレクションをいただいたんですよ。憎いんだけれども、「その答えは君が知っているんじゃないか？」という、漠然とした感覚が彼の中にあったんじゃないかなとは思います。だからここで殺めると、この気持ちにもこの先にも答えが出ないというのはどこかわかっていて。

――なるほど。そうしたクリオスの苦悩は斉藤さんから見ていかがでしたか？

斉藤 これも個人の解釈になってしまうんですけど、さっき潘さんがおっしゃっていたことで「そうかもな」と思ったのが、優しさやポジティブな感情で歩み寄るというのはなんとなくイメージがつきやすいと思うんですけど、逆に憎しみ合うことでしか歩み寄れないっていう存在もいるのかなというか。

潘 うん、そうですね。

斉藤 憎しみを入口にして、それが理解の突破口になるということもあり得るのかもしれないなっていうのは、ふと今思いました。言ってしまえばどちらも逆恨みというか、直接的な復讐相手ではないじゃないですか。でも、その行き場のない憎しみや憤りを、たまたまぶつけることが可能な存在がいてしまったというか。2人とも理不尽な運命に翻弄されて大切な人を失ってしまった、その喪失と憎しみをまた入口にして歩み寄ることで、ひいてはそれが星同士の歩み寄りに繋がるような、物語の中でも特殊な関係ではないかなというのは思いましたね。

潘 確かに第20話であの2人が改めて対峙した時には、JUNEも「彼に届くのは憎む相手の言葉だけ……」というセリフを言っていて。それって憎んでいたにしても、その憎しみとは反対側にある感情と紙一重なのかなっていうのをそのシーンから改めて感じましたね。

斉藤 JUNEも、自分がクリオスに憎しみを一度ぶつけたことによって、多分自分がある種クリオスに救われたということがわかっているじゃないかなと思います。別にJUNEはバチバチ戦いに行くという気持ちじゃなくて、「今度は僕の番だよね」という気持ちというか、救い救われるという連鎖が誰にでもあっていいんだっていうことをクリオスが気づかせてくれたということに辿り着いているというか。巨大な感情をぶつけ合うことでしか、ぶつけ合った当人感でしかわかり合えないことって多分あると思うので、何か回路みたいなものが繋がってしまっている2人なのかなという気はしますかね。

――そのぶつかり合いというのがまさに第20話でのクライマックスになります。アフレコはいかがでしたか？

斉藤 これは、とりあえずテストをやってみて、あまり細かくディレクションはいただかなかったですね。セリフが絡み合うシーンだったので、テストはすごく楽しかったですが、「本番は別々で録ることになるのかな？」と思っていたんです。

潘 そんな話、してたよね。

斉藤 そしたら「もうこれは一緒に録ってしまいましょう」と。なので僕はもう断然楽しかったです。本番も特にそんなリテイクは……。

潘 なかった。そのまま。

斉藤 だから、割とむき出しの状態のぶつかり合いとして、テストと本番をやっただけという。

潘 あれはありがたかったですね。

斉藤 はい、ありがたかったです。

潘 むき出しの感情を託せる信頼感をすごく感じられたシーンかなと思いますね。クリオスは何かを見出せると信じたいし、あるいはもう見出してしまっているところでもう戦っていて、出した刃を収めることができない状態。だけど私自身も演じていて、やっぱり信じているからこそぶつけられるものでもあるんだろうなと思っていて、「信じてる」という感情でぶつかっていった記憶がありますね。だから壮馬さんとはだいぶ久しぶりでしたが、色んな役で共演をしていたので、信頼できる相手だからこそ信じたい気持ちでぶつかっていけたのがクリオスと共鳴したなと思っています。

斉藤 僕も100パーセント同じ気持ちです。あと、どっちかが喋っているとどっちかがその裏でリアクションしているとか、叫びの間とかも合うんですよね。

潘 不思議だよね。“ボールド”という演出さんが決めてくださっている間があるんですが、キャッチボール感があるというか、ライブ感がすごかったですね。

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鎮魂歌だった「エレジー」が、共に生きていくための歌になった

――そしてSI-VISといえば、音楽の存在が非常に重要ですが、実際にSI-VISの歌が流れている本編をご覧になった感想はいかがでしたか？

斉藤 実はアフレコの段階で楽曲が入っていたんですよ。

――なるほど。そこに合わせて演じていくんですね。

斉藤 はい。なのでやりやすかったですね。バトルシーンとかは、「あ、こういう曲に乗ってこのシーンが描かれているんだ」というのが非常にわかりやすかったので、「だったらここはリアクションが欲しいよな」とか、逆に「ここはいらないかも」みたいな判断もしやすかったですし、物語に没入しやすかったですよね。

潘 うん、本当に。シーンに合わせた歌詞でもあるし、楽曲の内容と同期した盛り上がりになっているところもあったので、流れは本当に掴みやすかったですし、ありがたかったです。

斉藤 すごく大きなアクションをしているけれど、その歌詞を聴かせたいかもしれないから、いったんバトルのリアクションボイスは入れなくてもいいのかな、みたいなことは考えましたよね。ただ何が必要で必要じゃないかは僕らが決めることじゃないと思うので、必要だと言われればやるし、いりませんと言われたらそれを受け入れるだけというか。

――そしてその楽曲の中でも、JUNEとクリオスのシーンで印象的だったのが、第8話と第20話で流れる「エレジー」と第9話で流れる「ロマンティスト・キラー」ですよね。

斉藤 やっぱり「エレジー」は印象に残っていて、シーンの中でも感情を表現してくれている楽曲であると同時にクリオスとの出会いの曲というか。そして急に潘さんは収録の後、「あれを収録します」と言われて、すごく大変だっただろうなと思います（笑）。

潘 そうですね（笑）。この作品では歌い手さんと演じ手が分かれているんですが、クリオスが歌うシーンは私が歌わなくてはならない。

斉藤 しかもそのレコーディングもちょっと拝見していたんですけど、クリオスも耳コピというか聞いて覚えた曲だから、歌詞とかも途中で「ふんふんふん〜♪」とかなったり、結構色んなアプローチで録っていましたよね。

潘 ありましたね。どう見せたいかにもよるんですが、クリオスにとっては初めて聴いた曲ですしね。歌えるわけがないんだけど、もう歌えちゃうっていうファンタジーでいくのか。それともこの星に降りてきて、言葉も感情もまだわからないクリオスが実際どう歌ったのかな、みたいな表現の幅をもたせてやらせていただきました。

――確かに、クリオスとしては歌というものに初めて出会うわけで、完璧に歌えていたら変ですしね。

潘 だから初めてこの曲を聴いたときにクリオスはどう紡ぐのか？というのは思いました。あと第8話で流れたものと第20話で流れた時と聴こえ方もかわってきますし。「エレジー」って、亡き人のための哀悼を歌うものではあるにしても、第20話では、亡くなってしまった大切な人はいるけれども、僕たちはその人たちとの思いも胸に共に生きていこうとする歌に変わるというのが、なんて素晴らしいんだと思って。「エレジー」が共に生きていくための歌になるとは私も思っていなかったので、「エレジー」というタイトルですが、そこに何か光を見出してもらったなというのはすごく感じましたね、

斉藤 監督からは最初「SI-VISは王道のヒーローものである」と説明をいただいて、今もその要素もすごく感じると同時に、かなり盛りだくさんな作品なんじゃないかなと思っていて。でもそれだけ多彩な要素が詰め込まれているんですけど、観ている側は例えば音楽軸で観ることもできるし、クリオスとJUNEの人間ドラマや感情ベースで観ることもできるし。すべての要素を際立たせようとしているというよりは整理された混沌というか、すごく観やすい作品だなという気持がしていて。セリフや音楽の気持ち良さや心地良さに身を委ねていくと、気づいたら30分が経っているというのは、結局これはやはりニチアサ的な作り方になっているのかなというか。これが深夜だったらJUNEとクリオスは4週分くらいバトルして殺戮し合っていたかもしれない（笑）。

潘 確かに（笑）。

斉藤 全体の視聴後の感覚としては、どこか清涼感があるというのがすごいですよね。

潘 これだけセリフと歌と言葉で繋がれてるのに、想像の余地がたくさんあるはすごいですね。観ている人によって解釈も違っていいですし、それを許してくれる作品でもあると思います。あと、説明もしすぎなくていいですよね。色んな設定も、きっともっと事細かく設定はされているんでしょうけれど、設定やSF的なところもすべてを説明しないのが親切というか、逆にその親切さがあっていいなと思いました。

斉藤 現場でもね、聞いてもあんまり教えてくれない。そこは不親切という（笑）。

潘 そうね（笑）。

斉藤 「クリオスはこうなりますよ」というのを教えてくれる時もあれば、みんなニコニコしながら頑なに教えてくれないとか。あと、その人によって言っていることが違う（笑）。だから面白いんですよね。自分が何を選び取るのか、というのが大事なんだというのがめちゃくちゃ面白かったですね。

潘 説明されすぎない親切さみたいなものって、こちら側にとっても多分そうだったんじゃないかなって。

斉藤 「自分たちがどう感じてどう考えるか」ということがこの作品のすごく大事なところだと思うので。多分観てくださる皆さまもそうだし、我々もね。自分なりに汲み取って、感じながら言葉を紡いでいきましたし、演じていて非常に楽しかったですね。

――では最後に、最終話に向かって今後の展開を楽しみにしている皆さんに、メッセージをお願いします。

斉藤 ここまでお話ししてきて、SI-VISの魅力は皆さんにも十二分に伝わっているんじゃないかなと思うんですが、おそらく最終話は予想だにしない展開になるんじゃないかなと思います。僕からは2点、特に好きなキャラクターについてお話ししたいです。まず僕、一番好きなのサマエルなんですよ。

――おお、あの掴みどころのない破壊願望の。

斉藤 これは視聴者としても好きだし、役者としてもああいうキャラクターをやってみたいっていうのはあります。笠間（淳）さんのお芝居、めちゃくちゃ素晴らしいんですけど、サマエルってそもそも何がしたいんですか？って思うじゃないですか。それが最終話でわかるんですか？と。そこも観てほしいですね。

潘 最終話に期待したいところは他にもたくさんあるけどね（笑）。

斉藤 そうなんですけど、個人的に気にしてほしいのはサマエルなんです！あとはやっぱりセイレーンですよね。リュコスのせいで命を落としかけているわけですから。僕、セイレーンもすごく好きなんですよ。なんか……部活の先輩とかにああいう人いてほしかったなって（笑）。そんな彼女がクライマックスに向けてどうなっていくのかという。だからSI-VISサイドだとセイレーンで、XENOSサイドだとサマエル。僕の推しキャラ2人がどうなっていくのかというのをぜひ注目してほしいので、最後まで目を離さず楽しんでください！

潘 サマエルねー。いや、ずるいよ。あれはずるいんだから、うん。私からサマエルに言えることは「ずるい」というだけなんですけど（笑）、そのずるさも見届けてほしいです。他にも種族の存亡をかけた壮大な戦いがあるなかで、“何を選ぶのか”が最終回の見どころではないかなと思います。決着のつけ方はどうなる？もそうですし、キョウヤは一体誰を選ぶのか？という。

斉藤 これはそうですよね（笑）。

潘 それぞれに対して戦うことを選ぶのか、歌うことを選ぶのか、誰を選ぶのか。そういった選択が迫られているんですよ。なので、その選択をぜひ見届けてほしいなと思います。でも……私としては、キョウヤはソウジを選んでいただきたい。

斉藤 えっ？（笑）。

潘 ヒロインは2人だと言われてますが、私は3人だと思っていますので！（笑）。皆さん思い出してください。キョウヤが落ち込んだ時、誰が迎えに行きましたか！

斉藤 ほんとだね（笑）。

潘 だから、誰エンドかも楽しんでほしいな（笑）。

●作品情報

TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』

＜ストーリー＞

圧倒的人気を誇る音楽ユニット「SI-VIS」。

そのリーダー・YOSUKEに憧れてオーディションを受けるため上京した主人公・キョウヤは、初めて訪れた渋谷の街で不思議な少女・凪に出会い、「SI-VIS」の新曲プロモーションの世界に誘われる。

そこで目にしたのは、世界を壊す謎の現象ミラージュに立ち向かうという、「SI-VIS」の真実の姿だった。

表向きはアーティストとしてライブ活動をする「SI-VIS」は、地球を守るために戦うヒーローでもあった。

ミラージュを食い止めることができなければ、その地域は存在ごと消滅してしまう――世界の恐ろしい真実を知ったキョウヤは、「SI-VIS」の一員として命を懸けて戦うことになるが……。

【スタッフ】

監督：吉田大輔

シリーズ構成・脚本：丸戸史明

キャラクター原案：左

キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美

サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博

モンスターデザイン：尾之上知久

総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章

美術監督：牧野孝雄

色彩設計：堀川佳典

撮影監督：三上颯太

CGディレクター：高橋将人

編集：神宮司由美

音響監督：名倉 靖

音楽：睦月周平

アニメーション制作：スタジオヴォルン

【キャスト】

キョウヤ：古屋亜南

凪：石見舞菜香

セイレーン：佐倉綾音

μ（ミュー）：鬼頭明里

ソウジ：島粼信長

JUNE（ジューン）：斉藤壮馬

YOSUKE：浪川大輔

神里泪：河瀬茉希

三枝聖那：高垣彩陽

クリオス：潘 めぐみ

リュコス：内田真礼

アポロン：鳥海浩輔

メーデイア：喜多村英梨

サマエル：笠間淳

アルコーン：河本邦弘

アーティスト

キョウヤ starring 馬越琢己 from SI-VIS

凪 starring 成田あより from SI-VIS

セイレーン starring IZUMI from SI-VIS

μ starring 月乃 from SI-VIS

ソウジ starring 鮫々 from SI-VIS

JUNE starring ふるーり from SI-VIS

YOSUKE starring Taisho from SI-VIS

©2025 ハルモニアエンタテインメント

関連リンク

TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』公式サイト

https://si-vis.live/