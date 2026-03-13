２０２５年オートレース選手表彰式が１３日、関係者、ファンなど２７０人が出席して都内のホテルで行われた。２年ぶり５回目の最優秀選手賞に輝いた青山周平（４１）＝伊勢崎・３１期＝らが受賞の喜びを語った。

青山が２年ぶりにＭＶＰの座に返り咲いた。昨年は２月全日本選抜、年末のスーパースター王座決定戦とＳＧ２勝。「安定していたと思うけど、浮き沈みもあった」と振り返る。１０月には通算１０００勝にも到達して円熟の域に達してきたが「目の前の一走一走に集中して日々頑張る」と今後の抱負を口にした。

鈴木圭一郎（浜松）は８月にグランプリを制して史上最年少でグランドスラムを達成。「王手をかけてから（時間が）かかってしまった。プレッシャーだった。トイレから出られなかった」と当時の心情を語る。涙もろい一面も吐露し「帰っては泣いてばかり。悔し涙が多い。悔しさをバネに頑張ってこられた」と語る。黒川京介（川口）は３年連続３回目の優秀選手受賞。「うれしい気持ちもあるが、もう一つ上に行きたかった。今年は記念が取れていないし苦戦中」と今後の巻き返しを誓った。