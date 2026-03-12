第２子妊娠中の西野未姫、大人可愛いモノトーンな私服姿公開
元AKB48・タレントの西野未姫が12日までにオフィシャルブログを更新。私服コーディネートを公開した。
10日、ブログを更新すると「ある日の私服」とシンプルにつづり、段になったチュールデザインのスカートが印象的な黒のジャンパースカートにボーダー柄のタートルネック、 黒のローファーを合わせたモノトーンコーディネート。手にはマタニティマークを付けたベージュのトートバッグを持った上品な装いで、髪はハーフアップにまとめ、壁にもたれながら少し首をかしげた柔らかな表情をみせた全身ショットを公開。
シンプルながらも大人可愛い雰囲気が漂う私服コーデにSNSでは「あらっ！未姫ちゃん可愛い」「かんわいい」「私服オシャレ」「最近さらに綺麗になってる」「私服もフェイラーのバッグも最高」「素敵なママ」などの声が寄せられている。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に、第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表している。
10日、ブログを更新すると「ある日の私服」とシンプルにつづり、段になったチュールデザインのスカートが印象的な黒のジャンパースカートにボーダー柄のタートルネック、 黒のローファーを合わせたモノトーンコーディネート。手にはマタニティマークを付けたベージュのトートバッグを持った上品な装いで、髪はハーフアップにまとめ、壁にもたれながら少し首をかしげた柔らかな表情をみせた全身ショットを公開。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に、第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表している。