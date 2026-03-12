好きな「今年40歳の女性俳優」ランキング！ 2位「石原さとみ」を抑えた堂々の1位は？
落ち着いた美しさと確かな演技力で、多くの作品を支える実力派俳優たち。今年40歳の女性俳優は、大人の魅力が際立つ世代です。
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年40歳の女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：石原さとみ／68票
2位にランクインしたのは、12月24日に40歳を迎える石原さとみさんです。2002年に芸能界デビューを果たすと、2003年に出演した映画『わたしのグランパ』で「報知映画賞」最優秀新人賞を受賞し、注目を集めました。
回答者からは「年齢を感じさせない華やかさと表現力があって、どの役でも自然に引き込まれるからです」（50代女性／兵庫県）、「年々美しくなっていてとても素敵だから」（30代女性／新潟県）、「演技力がありどんな役も上手くこなすから」（40代男性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
1位：北川景子／115票
1位にランクインしたのは、8月22日に40歳を迎える北川景子さんです。『家売る女』シリーズ（日本テレビ系）や『リコカツ』（TBS系／2021年）などの主演作から、NHK大河ドラマ『どうする家康』（2023年）といった助演作まで、存在感ある演技でファンを魅了しています。
現在放送中のNHK朝ドラ『ばけばけ』では、主人公に武家としての品格や教養を教える雨清水タエ役で出演。劇中では気高く美しい姿から、ボロボロの身なりで物乞いする姿までを熱演し、ビジュアルのギャップで視聴者を驚かせました。
回答コメントでは「美人で演技力も高く好きな俳優さんの1人のため」（30代女性／愛知県）、「母親になって、変に若作りをせず年相応の美しさがあるからです」（30代女性／静岡県）、「凛とした佇まいで、高貴な役が似合うから」（40代女性／鹿児島県）などの声が集まりました。
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)