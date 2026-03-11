ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。9-0で勝利したチェコ戦後、準々決勝が行われる米マイアミにチャーター機で移動。試合終了から約5時間半で出国し、決戦の地に向かった。

チャーター機を利用しての深夜の弾丸出国だった。チェコ戦が終わったのは10日の21時45分ごろ。大谷翔平（ドジャース）が機内の写真をインスタグラムのストーリー機能に上げたのが11日の未明3時ごろで約5時間半後の出発だった。移動中には同学年の鈴木誠也（カブス）の変顔をインスタグラムにアップ。高橋宏斗投手（中日）はメガネ姿の山本由伸投手（ドジャース）の写真をアップするなど移動中のオフショットをSNSに載せた。士気も高まり、チーム内の雰囲気のよさがにじむ。

SNSでは弾丸出国へのスケジュールの驚きとともに激励のコメントが相次いだ。

「試合後飛行機でマイアミに出発したんだね。勝った余韻に浸る暇もなくってスゴい。行ってらっしゃい」

「試合後5時間で渡米とはスケジュールキツイな……。普通のサラリーマンなら死ぬけどやっぱりスポーツ選手って体力オバケなんですね」

「試合終わって5時間半後に飛行機って…普通のサラリーマンだったら死にますわ。大谷さんもチームメイトも化け物すぎるwwwマイアミで暴れてきてください！応援してます！！」

「侍ジャパン、いよいよアメリカ、マイアミでの準々決勝へ。優勝への期待しております」

「試合後5時間で出発とか凄すぎる…。体調に気をつけて世界一獲ってきてください！」

侍たちは日本時間16時ごろ、マイアミに到着予定。準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、対戦相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラとなる。



