2026年3月10日、韓国・ソウル新聞によると、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国が準々決勝進出を決めた中、わずかな失点率差で脱落した台湾のネットユーザーによる韓国選手のSNSへの書き込みが物議を醸している。

韓国は9日、東京ドームで行われた1次ラウンド・プールC第4戦豪州戦で、7対2の劇的な勝利を収めた。韓国は失点率0．123で、同じ2勝2敗の台湾、豪州（共に0．13）を抑えプールC2位となり、準々決勝進出を決めた。09年大会以来、17年ぶりとなる。

この試合でムン・ボギョン（LG）は5打数3安打1本塁打4打点の猛打を見せたが、最後の打席は三球三振だった、韓国が8対3で豪州に勝利した場合、失点率で上回る台湾の準々決勝進出が決まるところだったため、台湾の一部のネットユーザーが、「わざと三振したのではないか」「故意の三振で台湾を落とした」と主張。「韓国は実力のない国」「8強に行ってもすぐ脱落するだろう」などの非難コメントも相次いだという。

こうした台湾のファンに対し、韓国のネットユーザーも「自分たちの力で勝てばいいだけ」「あきれる」など、冷ややかな反応を見せており、この記事にも「「お前たちだったらホームランを打ったか？」「日本に13対0で負けてるんだからそもそも（8強の）資格がないだろ」「こういうのを見ると、台湾も中国の一部だなと思うね」「台湾ってそもそも国家なのか？」といった声が寄せられている。（翻訳・編集/麻江）