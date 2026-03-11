アテンザ！

マツダのオーストラリア法人は2026年2月17日、今夏に発売を予定しているセダンタイプの新型BEV（バッテリー式電気自動車）「MAZDA 6e（マツダ シックスイー）」について、グレード名が「GT」「アテンザ」になることを発表しました。

MAZDA6eは、2024年4月の北京国際モーターショーで発表された「MAZDA EZ-6（イージーシックス）」をベースに、走行性能や機能性などを欧州向けに仕立てた新型BEVです。

車格としては2024年に日本で販売終了となった「MAZDA6」（旧名：アテンザ）」と同等のミドルセダンで、中国のパートナーである長安汽車が有する電動技術およびスマート技術を採用しています。

ボディサイズは全長4921mm×全幅1890mm×全高1491mm、ホイールベース2895mm。5ドアファストバックのようなスタイルが特徴です。リアゲートはガラスと一体となって開閉し、60：40分割可倒式リアシートの背もたれを倒せば広大なラゲッジルームが出現。ワゴンのように使えます。

エクステリアデザインは研ぎ澄まされた美しさと生命感を追求。フロントはシグネチャーウィングを浮かび上がらせるように発光する光演出付き。リアには高速走行時の安定性を向上させる電動格納リアスポイラーが備わります。

インテリアは、日本の伝統的な美意識である「間」からインスピレーションを受けています。前席と後部座席の乗員は広々とした足元スペースを享受しながら、パノラマガラスルーフにより自然光が車内に差し込み、開放感のある空間を演出します。

パワートレインはモーターを後輪軸付近に搭載したRWD（後輪駆動）で、最高出力190kW（254馬力）、最大トルク290Nmを発生します。バッテリーは78kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）が採用され、一充電走行距離は560km（想定値）です。

オーストラリア市場でのグレード構成はGTとアテンザの2タイプが設定されます。両車は主にインテリアで差別化されています。アテンザにはタン（薄い茶色）を基調としたより上質な演出が図られ、シートにはキルティングステッチが施されます。

上級グレードに位置づけられるアテンザは、前述したように、かつて日本で使われていた車名で、今回、その名がグレードとして2019年以来7年ぶりに復活した格好です。

MAZDA6eの価格はGTが4万9990豪ドル（約450万円）、アテンザが5万2990豪ドル（約480万円）。発表当日から予約受付を始めており、デリバリーは7月に開始される予定です。