ダメ絶対！寝不足での運転が飲酒運転以上に危険な衝撃の理由とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話】

ダメ絶対！寝不足での運転が飲酒運転以上に危険な衝撃の理由とは

本人も気づいていない「瞬間的な居眠り」がある！

睡眠負債を抱えた状態での運転は、アルコールや薬物摂取時の運転と同じくらい危険です。睡眠負債を抱えているときの判断力やパフォーマンスの低下は、これまでの研究からも明らかです。一見、正常に活動しているように見えたり、本人の自覚がなかったりするぶん、むしろ飲酒運転より危険かもしれません。

アメリカの学会誌『Sleep』に、夜勤がある科（内科など）の医師と、夜勤がない科（放射線科など）の医師20名を対象に、日中の覚醒状況を比較した調査結果が発表されています。

その調査によると、夜勤明けの医師は、本人も認識していないほど瞬間的な居眠り（マイクロスリープ）をしていることがわかったのです。マイクロスリープとは、脳波から読みとることができる眠りの状態で、1秒足らずの瞬間的なものもあれば、10秒程度つづくこともあります。

夜勤明けの医師にみられたマイクロスリープは、最長4秒ほどもありました。ところが、たいていはほんの一瞬の短い眠りであるために、本人も気がつかない場合が多くあります。これがマイクロスリープの怖さです。

休日の寝だめでは、日ごろの睡眠負債を完全に解消することも、睡眠預金もできないのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』 監修：西野精治