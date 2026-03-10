美人YouTuber、透けニーハイ×タイトミニワンピ姿披露「お姫様仕様で可愛い」「理想のボディライン」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】YouTuberコンビ・コノリリのコノミ（Conomi）が3月8日、自身のInstagramを更新。タイトミニワンピース姿を投稿し、話題を呼んでいる。
3月2日に26歳の誕生日を迎えたコノミ。豊島区立芸術文化劇場入口上部にあるディスプレイには「CONOMI 26th BIRTHDAY」とコノミの顔が写されており、それを背景にポーズを決める自身のショットを披露している。コノミは、頭にティアラをつけ、黒いアウターにボディラインが際立つ白いミニワンピースと、白い透け感のあるニーハイソックス、黒のファーブーツを合わせ、美しいスタイルが際立つコーディネートを公開している。
この投稿に「おめでとうございます」「理想のボディライン」「お姫様仕様で可愛い」「輝いてて素敵」「完璧スタイル」「ミニワンピ姿最高」「華やかで素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆コノミ、スタイル際立つミニワンピ姿披露
◆コノミの投稿に反響
