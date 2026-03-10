【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 2−1 サークル・ブリュッヘ

（日本時間3月9日／大王わさびスタイエンスタジアム）

【映像】DFもGKも手出しできない絶妙コースへのパス

シント＝トロイデンに所属する日本代表FW伊藤涼太郎が、美しすぎるスルーパスで決勝ゴールを演出したシーンに賞賛が集まっている。

シント＝トロイデンは日本時間3月9日、ベルギーリーグ第28節でサークル・ブリュッヘと対戦。セントラルMFとして先発出場した伊藤は、クラブ通算100試合出場となる節目の一戦で決定的な仕事を果たした。

試合は前半24分、左サイドバック・畑大雅のクロスにアルブノール・ムヤが合わせてシント＝トロイデンが先制。しかし後半12分に同点弾を許し、1−1のまま終盤へと突入した。

そんな中で生まれたのが後半終盤の決勝ゴールだった。途中出場したMF松澤海斗が左サイドのタッチライン際で畑からボールを受けると、ドリブルで仕掛けてから中の伊藤へパスを預ける。その瞬間、松澤はディフェンスラインの背後へスプリントを開始した。

ボールを受けた伊藤は、松澤の走り出すタイミングとコースを見極める。右足のインサイドで送り出したのは、DFとDFの間を正確に射抜くスルーパスだった。GKが飛び出すことも、DFがカットすることもできない絶妙なコースとスピード。まさに“ここしかない”タイミングのパスが、ペナルティーエリア内へ通る。

このボールを受けた松澤はGKと1対1の状況に。右足インサイドでワンタッチのシュートを流し込み、ゴールネットを揺らした。途中出場の松澤が決めたこの一撃が、試合を決定づける勝ち越しゴールとなった。

実況を務めた原大吾は「極上のスルーパスでした」とアシストした伊藤のパスを取り上げた。

SNSでも「本当に最高すぎる！」「完璧なアシストと完璧なゴール」「伊藤涼太郎のスペースの作り方とパスコースが好きすぎる」「海斗選手のスピードを活かした伊藤選手のパス最高」「エロすぎる」「畑→松澤→伊藤→松澤、めちゃくちゃ良いゴール」と称賛するコメントが相次いだ。

STVVは勝ち点を57に伸ばし、首位のロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズと勝ち点3差に。上位6チームによるプレーオフ1への進出を決めているなか、首位通過へ望みをつないでいる。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）