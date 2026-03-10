４月８日にメジャーデビューする純烈の弟分「モナキ」の正体に迫る緊急連載「何者なんだ！？モナキ！！〜純烈弟分の素顔〜」。第２回はグループ最年長で「烈車戦隊トッキュウジャー」のトッキュウ２号だった、じん（３９）に矛先を向ける。キャリア２０年以上のベテランだが、芸能人生は紆余曲折あったようで−。

１８０センチの長身に正統派のイケメン。最も“純烈っぽい”メンバーだ。全体を俯瞰できるキャリアとステージ映えする華を持つ。活動のモチベーションを聞くと「もうすぐ４０歳。ちゃんと何者かになって、家族を安心させてあげたい思いがあります」とうなずいた。

もともとは作曲家志望。３歳でエレクトーンを始め、８歳から作曲する早熟児だった。高校時代には「思いつく限りのレコード会社に学校をズル休みしてでもデモテープを送っていた」という行動力が身上。プロモーターの目に留まって１７歳で音楽活動を開始した。

アイドル期などを経て、大手芸能事務所に所属。２０１１年にミュージカル「テニスの王子様」に抜てきされ、２年で２２２公演を駆け抜けた。１４年には「トッキュウジャー」で志尊淳、横浜流星らと共演することになるのだが、心の奥では音楽活動への渇望がうずいていた。

「ずっと事務所に（音楽活動をしたいと）プレゼンしていたんです。でも、７年間くらい一緒に歩んだマネジャーさんに『やりたいなら移籍するしかない』とジャッジをいただいて、独立することになりました」

「人生をかけるくらいの気持ち」で２人組ユニット「三ツ星サラバ」として活動するも、相棒が失踪。無期限活動停止となり、１７年には別ユニット「シキドロップ」を結成した。

だが、コロナ禍で状況は一変。「１、２年、スケジュールが白紙になって、メンタル的にもやられた時期でした。当時３４歳。１７歳で芸能の世界に入ったのでちょうど半分で、長い人生、別の仕事もしてみようかなと思った」。社会人経験のない３４歳。縁あって働くことになったのが、デザイン会社だった。

２２年８月〜２４年９月まで営業を担当。主にオモチャメーカーを相手に持ち前のコミュ力を発揮し「新人賞を獲りました。会うまでが大変なんですけど、会うと強いみたいで。未経験だったので何が失礼かもわからなかったんですけど、怒られたら直そう精神でした」と回想する。成果を上げる中で友人から薦められたのが、モナキに連なる「セカンドチャンスオーディション」だった。

当時の心境について「お仕事に慣れてきて、ふと何か物足りないなと思ってしまっていた」と吐露。再び芸能の世界を目指して合格し「これをやりたいと思うと、いてもたってもいられなくなっちゃうんですよね」と自己分析する。

プロデューサーの純烈リーダー・酒井一圭からは「こなれている」と指摘されたという。自覚もあるようで「それを自分にとってもグループにとっても、どう損しないようにしていけるか。難しいなと思いながら考えているところです」と気を引き締めていた。

◆じん １９８７年２月２６日生まれ。東京都出身。１７歳の時に音楽活動を始め、レコード会社から声をかけられた３日後には東京・池袋でキーボードの弾き語り路上ライブを実施。２０１１年にミュージカル「テニスの王子様２ｎｄシーズン」大石秀一郎役に抜てきされた。１４年の戦隊シリーズ「烈車戦隊トッキュウジャー」ではトカッチ／トッキュウ２号役。カラーコーディネーターと色彩検定２級を持つ。モナキでのメンバーカラーはオレンジ。