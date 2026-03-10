甘やかされて育った柴犬の末路が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で82万2000回再生を突破し、「わかりすぎるｗｗ」「我が家も全く同じです」「可愛いから仕方ない(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：柴犬を『甘やかして育てた』結果→思わず共感してしまう『成長』】

柴犬を甘やかして育てた結果

Instagramアカウント「mame_koro5656」の投稿主さんは、豆柴の『ころ』ちゃんを溺愛しているといいます。とってもやんちゃな性格のころちゃんは、2019年生まれの男の子。ころちゃんが家族になってからというものの、あまりの可愛さに甘やかしすぎてしまったのだとか…。

その結果、成犬になったころちゃんは、たくさんの「理解不能な行動」をとるようになってしまったそう。

最初に挙げられたのは、ころちゃんが飼い主さんを差し置いて寝てしまうというものです。飼い主さんと一緒に布団に入って…といった健気な行動は、ころちゃんの頭にはない模様。寝る準備を終えた飼い主さんが寝室に入ると、ひとりで布団を占領して寝てしまっているといいます。

また、日中は、部屋の色々なところにころちゃんが「落ちている」とか。ころちゃんは、どこでも寝られるほど情緒が安定したわんこに成長したようです…！！

全国の柴飼いから共感続々♡

ご飯を食べることも大好きなころちゃん。食事の時間になると、熱い眼差しで飼い主さんに視線を送ってくるそう。その可愛い姿に、ついついあげすぎてしまうことも…！？

柴犬オーナーの間では定番の「拒否柴」も絶好調。どんな場所でも、気分が向かないと頑なに歩こうとしないといいます。

頑固なところが実に柴犬らしいころちゃんですが、家の中で「かくれんぼ」を開催することもあるとか。猫みたいに気まぐれなころちゃんに、今日も振り回されている飼い主さんなのでした♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ほぼ一緒でビックリしましたw」「可愛さに負けてしまいますよね」「存在してるだけで可愛いからいい！！」など共感のコメントが続々と寄せられました。

遊びの誘い方が独特！？

ころちゃんは、遊びに誘うときに不思議な動きをするといいます。別の日に紹介されたのは、遊びたがっているときのころちゃんの姿。

前足をパーに広げて飼い主さんの目をじっと見つめたころちゃんは、突然飛び上がってピタッと着地…。独特なジャンプを繰り返すのが、ころちゃんのお決まりの「お誘い」なのだそうです。

色々な表情を見せてくれるころちゃんに、釘付けになってしまいそうです！！

Instagramアカウント「mame_koro5656」には、ころちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mame_koro5656」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。