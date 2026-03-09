MON7A、2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」のシンガーソングライター・優里とのデュエット動画公開
MON7Aが、3月7日に配信リリースした2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」をシンガーソングライター・優里とデュエットしたコラボ動画をYouTubeチャンネル「優里ちゃんねる」にて公開した。
ハイトーンボイスで優しく歌うMON7Aに対して、圧倒的な声量で硬派に力強く歌い上げる優里のコラボ動画をぜひチェックしていただきたい。
本楽曲は、2025年にABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露された作品だ。
ジャケットアートワークは、MON7A本人たっての熱望により、タイトルやアーティスト名、イラストなどは長浜広奈の描き下ろしとなっており、ギターを持った制服姿のMON7Aの写真と長浜広奈の手描き文字によるコラボレーションが実現している。
◾️メジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」
2026年3月7日（土）リリース
配信：https://lnk.to/MON7A_bnk
歌詞：https://www.uta-net.com/song/388786/
◾️メジャーデビューシングル「TOGE TOGE」
2026年1月27日（火）リリース
配信：https://lnk.to/MON7A_TOGETOGE
◾️＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026＞
2026年
4月4日（土）仙台darwin
4月10日（金）梅田CLUB QUATTRO
4月11日（土）名古屋CLUB QUATTRO
4月20日（月）〜21（火）渋谷CLUB QUATTRO
4月25日（土）福岡BEAT STATION
▼ツアーチケット 詳細
https://lnk.to/MON7A_2026tour
