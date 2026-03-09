MON7Aが、3月7日に配信リリースした2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」をシンガーソングライター・優里とデュエットしたコラボ動画をYouTubeチャンネル「優里ちゃんねる」にて公開した。

ハイトーンボイスで優しく歌うMON7Aに対して、圧倒的な声量で硬派に力強く歌い上げる優里のコラボ動画をぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/OnN_cFsb1qM

本楽曲は、2025年にABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露された作品だ。

ジャケットアートワークは、MON7A本人たっての熱望により、タイトルやアーティスト名、イラストなどは長浜広奈の描き下ろしとなっており、ギターを持った制服姿のMON7Aの写真と長浜広奈の手描き文字によるコラボレーションが実現している。

ジャケット写真

◾️メジャーデビューシングル「TOGE TOGE」

2026年1月27日（火）リリース

配信：https://lnk.to/MON7A_TOGETOGE

◾️＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026＞ 2026年

4月4日（土）仙台darwin

4月10日（金）梅田CLUB QUATTRO

4月11日（土）名古屋CLUB QUATTRO

4月20日（月）〜21（火）渋谷CLUB QUATTRO

4月25日（土）福岡BEAT STATION ▼ツアーチケット 詳細

https://lnk.to/MON7A_2026tour