Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

PC周辺機器で人気が高いロジクールのトラックボールマウス「M575SPd」は、31％オフの5,280円（税込）で販売中。

フィット感のよさも相まって長時間でも快適に作業できるロジクールのマウス

M575SPdは、手首を動かさずに使える独特のボール操作や特徴的な形状から、根強い人気を誇るトラックボールマウス。エルゴノミックデザインによるフィット感のよさや、腕を動かさずに使えるため、長時間の作業でも疲れにくいといったメリットがあります。

従来モデルの「M575」に比べてクリック音を80％カットしており、操作音が気になりにくいのも魅力です。

接続方法はBluetoothおよび付属のLogi Bolt USBレシーバーを使用した「LogiBolt」の2つ。さらに、ロジクールの専用アプリ「Logi Options+」を使用すれば、マウス感度の調節やカスタマイズ、ショートカットの作成などが可能です。マクロ登録機能の「Smart Actions」にも対応しており、ショートカットやファンクションキーを使うような複雑な操作を1つのボタンでまとめて行うこともできます。

一度使うとやみつきになるという人が多いトラックボールマウス。これを機にデビューしたい、予備として持っておきたい、買い替えたいという人はぜひチェックしてみてください。

